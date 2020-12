La reina Letizia viaja mañana a Honduras con material de ayuda humanitaria

Madrid, 13 dic (EFE).- La reina Letizia viaja mañana, lunes, a Honduras en un avión que va a transportar un cargamento de material de emergencia para mostrar el apoyo y la solidaridad de España ante la difícil situación que padece el país centroamericano tras los graves daños causados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

El lote de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) que irá en el vuelo de la reina es sólo una parte de las 120 toneladas de ayuda humanitaria que se envía a Honduras, puesto que habrá un segundo avión que saldrá Madrid y otro que lo hará desde Panamá, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La reina concentrará su agenda el martes en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, una de las zonas más castigadas por el paso primero del huracán Eta, a comienzos de noviembre, y de Iota dos semanas después.

Honduras ha sido el país más devastado de Centroamérica por las dos tormentas tropicales, al haber afectado directamente a más de 300.00 personas y causado un centenar de fallecidos, además de importantes destrozos en infraestructuras, carreteras y viviendas.

A esta tragedia se une la crisis de la covid-19, con casi 3.000 muertos y el riesgo de contagio de los cerca de 100.000 personas acogidas en albergues y barracones.

Parte del cargamento que irá en la expedición de la reina son test de detección del coronavirus, con el fin de aliviar la delicada situación sanitaria del país.

En San Pedro Sula, doña Letizia se verá en el aeropuerto con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa, Ana García, con quienes mantendrá posteriormente un almuerzo.

Con motivo del viaje de la reina, Felipe VI conversó este viernes con Hernández para remarcar el deseo de España de apoyar las labores de emergencia y la posterior reconstrucción, gesto que el mandatario hondureño le agradeció.

Doña Letizia se reunirá además con la delegación de la Aecid en Honduras y con ONG españolas para conocer la tarea que están desarrollando en las zonas más dañadas.

Se desplazará a uno de los albergues con damnificados y visitará una escuela junto al ministro de Educación hondureño, Arnaldo Bueso.

El viaje servirá para presentar un proyecto de digitalización educativa que España quiere empezar a implantar de forma experimental en Honduras una vez que se restañen los problemas más acuciantes tras el daño causado en numerosas escuelas y aulas.

La visita de la reina, a quien acompaña la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, concluirá el martes por la tarde, cuando está previsto el regreso a Madrid.

Es el quinto viaje de carácter humanitario que doña Letizia protagoniza desde que Felipe VI accedió al trono, cuando tomó el relevo de los que hacía la reina Sofía.

Se da la circunstancia de que su primer destino también fue Honduras, en mayo de 2015, cuando fue recibida por Hernández y la primera dama.

"No saben la ilusión que me hace poder compartir esta nueva experiencia de mi implicación directa con la cooperación española para el desarrollo", dijo entonces la reina, quien destacó que la elección de Honduras "no era casual", sino reflejo de la voluntad de España de acompañar al país.

Honduras, uno de los países más pobres de América y que el próximo año conmemora su bicentenario, tiene la consideración de prioritario para la cooperación española desde hace años.