Reino Unido protestó ante España por casi 600 "incidencias" en aguas o el espacio aéreo en torno a Gibraltar en 2020

El Gobierno descarta hablar de "incursiones" y recalca que se actúa en zonas bajo soberanía española

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Reino Unido trasladó al Gobierno español su protesta por casi 600 "incidencias" en relación con las aguas y el espacio aéreo adyacente a Gibraltar reclamado por el Peñón y que España considera como propio en virtud del Tratado de Utrecht de 1713.

En total, desde 2011 se han contabilizado quejas por más de 4.500 de este tipo de sucesos, según precisa el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que se interesa por las quejas presentadas por las "incursiones militares o policiales en el espacio terrestre, aéreo o marítimo reclamado por Gibraltar".

En este sentido, el Gobierno recalca en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "España no reconoce a Reino Unido otros derechos y situaciones relativos a los espacios de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713", los cuales "no incluyen ni el espacio aéreo suprayacente a la colonia, ni mar territorial alguno ni el istmo que une al Peñón con la península".

"El Gobierno español no tiene duda alguna sobre los límites del territorio español y, por lo tanto, no cabe en ningún momento hablar de 'incursiones'", se aclara a Iñarritu en la respuesta, subrayando que "los buques y aeronaves españoles ejercen sus cometidos en las aguas españolas y en el espacio aéreo territorial español, respectivamente, sin que ello se haya aducido hasta tiempos muy recientes como causa de pretendidas 'incursiones'".

LONDRES HABLA DE INCURSIONES

En este sentido, el Gobierno explica que "Reino Unido se refiere a estos hechos como 'incursiones' o, al menos, 'incidentes', mientras que, para España, en la mayoría de los casos, se trata de simples 'incidencias' que surgen al ejercer sus competencias sobre unos espacios marítimos que se encuentran bajo soberanía española".

Además, la respuesta deja claro que "la interlocución diplomática y la formulación de protestas se realiza entre España y Reino Unido, que es la potencia administradora del territorio de Gibraltar de conformidad con la doctrina de Naciones Unidas", sin que las autoridades del Peñón tengan potestad para formular "dichas reclamaciones de soberanía territorial sobre esos espacios".

Así las cosas, y a petición de Iñarritu, el Gobierno ha detallado que hasta finales de febrero, cuando se formuló la pregunta, se habían recibido a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuatro notas verbales británicas relativas a 69 incidencias.

DATOS DE LAS QUEJAS

Durante 2020, según precisa la respuesta, se recibieron 34 notas verbales del Gobierno británico por un total de 598 incidencias: 535 por la presencia de embarcaciones de Estado españolas en las aguas adyacentes al Peñón y 63 por la presencia de aeronaves de Estado españolas en el espacio aéreo suprayacente a Gibraltar.

Desde 2011, según el cómputo ofrecido por el Gobierno, Reino Unido se ha quejado por más de 4.500 incidencias de este tipo, siendo 2018 el año con más quejas, con 670, mientras que en 2011 solo fueron nueve. Sin embargo, el año que se recibieron más notas verbales de protesta fue 2014, con 76, aunque se trasladaron quejas por 418 incidencias.

El dato de "incidencias" registradas en 2020 que recoge el Gobierno en su respuesta parlamentaria contrasta con el ofrecido el pasado mes de febrero por el Mando Estratégico de las Fuerzas Armadas británicas, que informó de 830 "incursiones".

De ellas, según informaron en su momento los medios británicos, hubo 37 sobrevuelos de la Fuerza Aérea española por el espacio aéreo que Londres reivindica como suyo y 27 intrusiones de buques de la Marina, mientras que el resto de "incursiones" marítimas fueron llevadas a cabo por la Guardia Civil o el servicio aduanero.