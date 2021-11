El relator de prensa de la CIDH condena las medida "arbitraria" contra Efe en Cuba

Bogotá, 14 nov (EFE).- El relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, condenó este domingo el retiro de las credenciales por parte del Gobierno cubano al equipo de periodistas de la Agencia Efe en La Habana, medida que calificó de "caprichosa y arbitraria".

"Por la información de la cual disponemos hasta el momento, esta decisión de retiro de credenciales al equipo de Efe es entre caprichosa y arbitraria en tanto no existe ninguna razón (para ello) y tiene unos efectos gravísimos", dijo Vaca por teléfono a Efe.

Las autoridades cubanas retiraron el sábado, sin previo aviso, las acreditaciones de prensa a los periodistas de Efe en la isla, en vísperas de la ilegalizada marcha cívica convocada para este lunes.

"La arbitrariedad en este tipo de decisiones es algo que se condena y uno invita a las autoridades a que reconsideren", agregó Vaca, quien dijo que se percibe en el Gobierno de la isla "una falta de comprensión de lo que ocurre".

Por eso, añadió, "qué mejor forma de comprender lo que ocurre en la isla que permitiendo que periodistas independientes de alto nivel de rigurosidad como los que caracterizan los procesos de Efe puedan estar 'in situ'".

Las autoridades cubanas restituyeron hoy las acreditaciones de prensa solo a dos de los periodistas de Efe a los que se las retiraron, restitución que la agencia calificó de insuficiente.

El Centro de Prensa Internacional (CPI) de Cuba comunicó esta decisión a una redactora y un camarógrafo de la delegación de La Habana apenas unas horas después de que se les retirase la acreditación de prensa a todos los trabajadores de esa delegación -tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV, además de a un fotógrafo colaborador.

SE NECESITA LA PRENSA INTERNACIONAL

Según el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, "la presencia de Efe y de cualquier corresponsalía internacional debería ser algo que se salude, no algo que se obstruya ni algo que se frustre".

"Es un pésimo mensaje para la comunidad internacional que se presenten este tipo de episodios, es un mensaje regresivo que siembra muchas dudas sobre las garantías para el cubrimiento periodístico en Cuba", añadió.

En opinión de Vaca, "este retiro de credenciales de manera abrupta" se enmarca en "un fenómeno de censura multidimensional" que se registra en Cuba.

Esta decisión contra Efe "ocurre en un contexto en que se reportan limitaciones, restricciones y obstrucciones al normal funcionamiento de internet, y también para periodistas cubanos hay niveles de empadronamiento y vigilancia policial en sus residencias", dijo.

"Además hay en este caso el retiro de credenciales a un medio internacional que es un medio (...) que ha tenido presencia y cubrimiento, que cuenta con todos los niveles de credibilidad y de su rigurosidad que también soy muy apreciados desde la Relatoría (de Libertad de Prensa de la CIDH)", agregó.

Vaca calificó de "grave" y "delicada" la decisión del Gobierno cubano por las implicaciones que puede tener en la forma como se cuente lo que ocurre en la isla, y añadió: "creo que tiene un efecto intimidante para el resto de agencias y para el resto de corresponsales internacionales".

"La labor de la prensa internacional es trascendental", afirmó el relator y añadió que es particularmente grave "el retirar credenciales a un medio de tanta trayectoria como Efe. No estamos hablando de un medio nuevo, no estamos hablando de un medio que no tenga procesos editoriales; estamos hablando de un medio absolutamente serio, de una de la agencias más importantes con presencia en la región", puntualizó. EFE

