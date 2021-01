Renzi no excluye volver al Gobierno italiano, pero exige negociar un programa

Roma, 28 ene (EFE).- El líder del partido Italia Viva (IV), Matteo Renzi, no excluyó hoy volver a apoyar a la actual coalición de Gobierno, que él mismo ha puesto contra las cuerdas al retirarle su respaldo clave, pero exigió negociar antes un programa ambicioso.

El socialdemócrata Renzi no confirmó ni descartó si apoyará al actual primer ministro en funciones, Giuseppe Conte, al frente de un eventual nuevo Ejecutivo italiano.

Esa es la posición que el líder de IV transmitió hoy al jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella, que ha emprendido una ronda de consultas en el romano palacio del Quirinale para estudiar la formación de un Gobierno que zanje la actual crisis política.

El Gobierno de Conte perdió la mayoría absoluta tras la salida de los 29 diputados y 18 senadores de Renzi por su desacuerdo con el Plan de Recuperación de la pandemia.

Renzi no descartó una vuelta a la coalición que gobierna el país, formada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), el Partido Demócrata (PD) y Libres e Iguales (LeU, izquierda), pero preguntó a sus antiguos socios si están abiertos a una reconciliación.

Y eso después de haber recibido "palabras al borde del insulto" de sus antiguos socios tras la ruptura, lamentó.

Conte ha intentado sustituir a Renzi recabando apoyos entre el Grupo Mixto, pero esa operación no está dando el resultado esperado: "Yo no veo otra mayoría posible que no nos tenga en cuenta", apuntó.

El líder de IV aseguró que para dar su apoyo a un nuevo Gobierno éste deberá elaborar un plan ambicioso en materia de Sanidad, Educación o Innovación en el que invertir los 209.000 millones de euros de fondos europeos para paliar la crisis económica causada por la pandemia.

Solo al final de este proceso "decidiremos quién deberá ponerse al volante" del nuevo Ejecutivo italiano, respondió a la pregunta de si apoyará a Conte, y agregó: "Esta no es una pugna de caracteres".

Renzi avanzó que su preferencia es integrarse en una coalición de carácter "político", con partidos, pero no desdeñó otra de las opciones, la de un Gobierno "institucional", técnico.

La última alternativa para él son nuevas elecciones, pues los sondeos no le dan más del 3 % de intención de voto.

En cualquier caso Renzi aseguró haber hablado con Conte, con quien mantiene conocidas desavenencias, y que le dijo que su salida de la coalición no responde a "problemas personales".