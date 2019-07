La representante de Puerto Rico en la Cámara de EE.UU. dice que el caos no puede ser la receta

La representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU., Jennifer González, se dirigió este miércoles al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, a quien indicó que el "ego no puede suplantar la razón" y el "caos no puede ser la nueva receta" y le pidió "renunciar por el bien" de la isla.

Puerto Rico se encuentra a la espera de que el gobernador anuncie su dimisión a través de un mensaje que ya ha sido grabado y que de acuerdo a los medios locales, dura diez minutos.

La isla se encuentra inmersa en la crisis política más grave de su historia reciente debido a la participación del gobernador y algunos de sus asesores en un chat en el que realizan comentarios homófobos e insultan a periodistas, artistas y políticos, así como miembros del colectivo LGBT.

A través de Twitter, González reveló que estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo desde Washington DC y que no hacía "más que sentir vergüenza".

"Nuestro pueblo no aguanta más. No todos pensamos como el gobernador. El ego no puede suplantar la razón. El caos no puede ser la nueva receta. Gobernador renuncie por el bien de Puerto Rico y dele paz a su pueblo", concluye el mensaje.

Previamente, González anunció, en un comunicado que ha enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le pide el nombramiento de un coordinador federal para manejar el uso adecuado de los fondos federales asignados a la isla.

En la carta solicita dicho nombramiento a "a raíz de la situación que enfrenta la isla y la importancia de los fondos federales para la protección de la vida y propiedad de los ciudadanos".

A su vez revela que ha estado en conversaciones con la Casa Blanca "'endosando' el nombramiento del coordinador como opción para agilizar el desembolso de las millonarias asignaciones para la recuperación post huracán María".

"Nos preocupa que a la luz de los eventos recientes en Puerto Rico las familias de la isla no reciban el apoyo que necesitan de manera oportuna", señala en su carta González, según un comunicado remitido este miércoles.

Mientras Puerto Rico está a la espera del mensaje, miles de personas, entre ellas los cantantes Residente, Nicky Jam y P J Sin Suela, se manifiestan al inicio de la calle que conduce a La Fortaleza, sede del ejecutivo de Puerto Rico, y calles aledañas.

Miles de personas se agolpan en las inmediaciones de forma pacifica, ondeando banderas y a ritmo de una batucada rodeados de una fuerte presencia policial.

Se trata de oficiales de unidades especiales tácticas.

El secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Anthony Maceira, anunció a primera hora de la tarde que el gobernador de la isla se "dirigirá al pueblo directamente a través de un mensaje", en medio de las exigencias para que el mandatario renuncie por un polémico chat, algo que tres horas y media después no había ocurrido.

Para mañana se mantiene la celebración de una manifestación masiva convocada por Residente que se desarrollará en la zona financiera de San Juan.