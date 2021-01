Podemos reprocha al PSOE que no respete el "protagonismo" que debe tener el Ministerio en la Ley de Igualdad de Trato

Pide que se vuelva a acordar el texto de la normativa desde el liderazgo del departamento que lidera Irene Montero

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha acusado al PSOE de no respetar el acuerdo de coalición al presentar por su cuenta la Ley de Igualdad de Trato y no entiende por qué no se ha respetado el "protagonismo" que debe tener el Ministerio que lidera Irene Montero en el impulso de esta normativa.

En rueda de prensa en la sede del partido junto a su homólogo, Rafa Mayoral, Serra ha demandado al socio mayoritario de coalición que rectifique su postura y reclama que se "vuelva a acordar esa ley".

La también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha destacado que se estaba trabajando conjuntamente en esa Ley de Igualdad de Trato, antes de que los socialistas la registraran en solitario en el Congreso, y ha reivindicado que es el Ministerio quien debe ser "protagonista", al ser el departamento que lidera los "avances feministas".

También ha revelado que el departamento de Irene Montero estaba confeccionando "muchos avances" para la futura normativa, al preparar disposiciones sobre la no discriminación hacia las mujeres por la Ley de Extranjería, de cara a que se garanticen sus derechos, o combatir el acoso escolar en diferentes situaciones y mejorar la definición de "discriminación estructural".

"Una serie de mejoras que para nosotros son fundamentales que estén incluidas en el texto, un texto que forma parte del paquete de leyes, entre las cuales está también la ley en favor de los derechos Trans, que para el Ministerio de Igualdad es fundamental", ha desgranado Serra.

A su vez, ha defendido que trabajan todos los días para que se cumpla el acuerdo de gobierno, algo "prioritario" para Podemos y que debería ser también fundamental "para todos".