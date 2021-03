Podemos responde a Gabilondo que en las generales el PSOE también prometió no pactar con ellos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ve bien y cree que "es bueno" que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, "mire a la derecha" en la campaña electoral porque "puede permitir a la izquierda sumar", pero asegura que si dan los números conformarán un gobierno de coalición de izquierdas.

En una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press, preguntada por el rechazo de Gabilondo a pactar con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Serra ha recordado que la campaña de las últimas elecciones general el PSOE también prometió no gobernar con Unidas Podemos y finalmente acabó haciéndolo para poder lograr la investidura. "No me cabe duda de que será así también en Madrid y a Gabilondo no le cabrá la posibilidad de unirse con las izquierdas y formar ese Gobierno", ha apostillado.

La 'número dos' de Iglesias a los comicios madrileños ha afirmado que la ciudadanía les pide que se unan y que fijen como objetivo prioritario "echar a Ayuso y evitar que entre la extrema derecha" en la Comunidad de Madrid. "Si van a votar las mayorías trabajadores, si van las mujeres frente a políticas machistas que aprueba el Gobierno del PP una y otra vez, si va la gente del sur tantas veces perjudicada por la mayoría del PP, finalmente conseguiremos echar a Ayuso y hacer ese Gobierno de izquierdas", ha manifestado.

La que fuera portavoz parlamentaria de Unidas Podemos en el Parlamento regional ha indicado que la relación con Más Madrid es "absolutamente buena, de entendimiento". "Aunque han decidido no ir en candidatura conjunta podemos entendernos después de las elecciones", ha apuntado.

"La llegada de Pablo Iglesias ha hecho que esos números cambien. Iglesias ha abierto la posibilidad de echar a Ayuso. Se dice que Madrid es de derechas pero no es verdad. Si vota la gente trabajadora, del Sur, a esa mayoría silenciosa podemos votar a Ayuso. En las pasadas generales sumó mayoría la izquierda", ha recordado.

Serra cree que el hecho de que la presidenta regional haya elegido un día laborable para las elecciones es "un intento de que las personas trabajadoras no pueden ir a votar, porque hay una sobrecarga de trabajo en casa que lo dificulta". "Es una intención evidente de Ayuso; pero a pesar de estas dificultades y del Covid es importantísimo que la gente vaya a votar", ha apuntado.

LOS FICHAJES DE IGLESIAS

También ha opinado sobre los fichajes de Iglesias para la candidatura de Podemos. Sobre la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, y el escrache del que le acusa la vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, cuando estaba embarazada hace dos años, la portavoz de Podemos ha respondido que no fue una agresión, sino una movilización de personas afectadas por las políticas de Cs y PP en vivienda.

"No fue un escrache, sino una protesta contra las personas que se negaron a aprobar una ley de vivienda que podría permitir bajar los precios de los alquileres y acabar con los desahucios. Fue un acto público de campaña que no era en su casa, un acto para manifestar su rechazo a votar otra vez contra esta ley que garantizaba el derecho a la vivienda. Villacís está haciendo campaña, no fue una agresión", ha insistido.

Respecto al fichaje del portavoz el Sindicato de Manteros, Serigne Mbayé, Serra ha comentado que es una persona que ha luchado durante muchos años por el derecho de las personas migrantes. "En este momento es más importante que nunca que tomen la palabra, que entren en las instituciones y que defiendan que todas las vidas valen lo mismo. Y fundamentalmente porque tenemos a una presidenta que compra permanentemente el discurso racista de la extrema derecha, que quiera meter dentro del Gobierno. Una extrema derecha racista y clasista", ha tildado.

Por último, Isa Serra ha defendido la salida de Iglesias del Gobierno de España para presentarse a los comicios fundamentales porque Madrid e "es fundamental echar a una persona absolutamente irresponsables que están jugando con la vida de todos los madrileños, que ha usado las crisis para utilizar contratos con grandes constructoras para degradar y empeorar los servicios públicos, como es evidente que ha ocurrido con la Atención Primaria".

"También nos estamos jugando que no entre la extrema derecha (al Gobierno regional) y eso es suficientemente importante para que Iglesias asuma este reto. Hay que hacer política en mayúsculas. Pablo Iglesias abierto una oportunidad de hacer un gobierno de izquierdas que acabe con las décadas de saqueo y corrupción del PP en la Comunidad", ha zanjado.