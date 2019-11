El juez cita a los tres responsables de la Policía que respaldaron la 'doble vida' de Villarejo el 28 de noviembre

Se trata de los responsables de la Dirección Adjunta Operativa Agustín Linares Molina, Pedro Diaz-Pintado Moraleda y Eugenio Pino, tres de los cinco jefes que ha tenido la Policía Nacional en los últimos treinta años -los otros dos han fallecido-- y para los que se ha desempeñado Villarejo.

Los tres enviaron sendas cartas en enero de 2018 a la Audiencia Nacional respaldando al comisario en las que acreditan que conocían y autorizaban que tuviese negocios privados mientras era policía, hecho al que Villarejo se ha venido aferrando para defenderse de la imputación por delitos de cohecho.

No obstante, no costa oficialmente que en algún momento de su carrera policial solicitase la "autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas", preceptiva desde 1984, tal y como concluye un informe de Hacienda que obra en las actuaciones.

No ha sido el único en esgrimir este argumento. Otros investigados en la causa han pedido que se tengan en cuenta los escritos de los ex DAO en sus propios procedimientos pues sostienen que si Villarejo contaba con la venia de sus superiores, no habrían incurrido en un delito de cohecho al contratarle a sabiendas de su condición de funcionario.

Tras analizar escritos pidiendo esta documentación de investigados en distintas piezas de la causa, Fiscalía Anticorrupción solicitó llamar directamente a los ex jefes policiales para que ellos mismos expliquen el alcance de esa supuesta autorización que tenía el comisario.

El juez ha acordado la diligencia y les ha citado para el 28 de noviembre, cuando Linares y Díaz-Pintado acudirán como testigos y Pino, que ya está investigado en una de las piezas de la causa, como imputado.