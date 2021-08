Revilla cree que el rey emérito "debiera volver y dar la cara"

Cabárceno (Cantabria), 3 ago (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que, después de un año fuera de España, el rey emérito "debiera volver y dar la cara" porque "eso tranquilizaría a los españoles".

A preguntas de los periodistas tras presentar una iniciativa turística en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Revilla ha considerado que "estar sujetos a un goteo de noticias y ninguna positiva en torno a los manejos financieros" de don Juan Carlos no es lo mejor para los españoles en este momento de crisis por la pandemia.

"La sospecha general que tenemos todos los españoles es que hay mucho dinero del rey emérito fuera y lo importante aquí sería que de una vez por todas se hiciese una investigación a fondo para saber cuál es su patrimonio fuera de España", ha considerado el presidente cántabro.

En este sentido, ha planteado que se abra "una investigación judicial a fondo" del rey emérito y, ha afirmado que si no puede ser en su periodo como jefe del Estado porque no lo permite la Constitución, que sea "de lo que haya podido hacer irregular después de no ser rey de España".

Miguel Ángel Revilla ha insistido en que las informaciones sobre don Juan Carlos son "un manchón" y "un malísimo ejemplo" y más, ha añadido, cuando ahora "la gente lo está pasando muy mal".