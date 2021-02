Revilla: Haber tenido un jefe del Estado evasor es una desmoralización terrible

Penagos (Cantabria), 26 feb (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera "una desmoralización terrible" saber que España ha tenido un jefe del Estado que es "un evasor", en referencia a la regulación fiscal del rey emérito y a su elusión en el pago de impuestos.

A preguntas de los periodistas, tras inaugurar un tramo de carril bici en el municipio de Penagos, Revilla ha abundado en que "es muy duro saber" que Juan Carlos I evadía impuestos, "más allá de que todo el mundo intuye que tiene una fortuna enorme fuera de España", ha añadido.

A su juicio, "no es lo mismo" que evada impuestos "un ciudadano de a pie" a que lo haga "nada menos" que el jefe del Estado. "Crea una desmoralización en la gente terrible. Me lo ha provocado desde que tuve conocimiento de los millones que se manejaban fuera de aquí", ha dicho.

Revilla ha abogado por que los tribunales "investiguen a fondo" este caso. En su opinión, "sería lo mejor para la monarquía y para su hijo, que no tiene nada que ver con la historia de su padre".

"Aparentemente, este rey está limpio y es el primer interesado de que se depure la responsabilidad de su padre, que ha cometido, como mínimo, delitos fiscales imperdonables en un jefe del Estado", ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha sostenido que, si se pide a los ciudadanos responsabilidad fiscal para pagar, entre otras cosas, la sanidad pública, que el jefe del Estado no pague sus impuestos provoca "una desazón enorme" para la gente que lo está pasando mal.

Estos días, según ha dicho Revilla, se ha tratado de "lavar su figura y tapar" este proceso con el "gran comportamiento" que tuvo el rey emérito el 23F.

"Todos se lo agradecemos, pero eso no debe tapar que tenía dinero fuera y que no pagaba a Hacienda", ha incidido y ha dicho que está a la espera de ver "qué sale" de todos esto porque, a su parecer, lo está haciendo "a trozos".

El presidente regional se ha preguntado "cómo es posible que un señor done 65 millones a una amiga", en alusión a Corinna Larsen.

"Mucho dinero hay que tener. Por Cantabria no conozco a nadie que haya hecho un acto de generosidad de ese nivel. Habrá gente que no se crea que se los había dado, sino que se los había dejado para que no apareciesen a nombre de él. Pero claro, la otra ha dicho: santa Rita, Rita, lo que se da no se quita", ha apostillado Revilla.