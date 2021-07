Revilla: En pandemia los jueces debieran ser los que llevan la bata blanca

Santander, 16 jul (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, destaca que las resoluciones judiciales deben acatarse, pero cree que en una materia como la pandemia jueces y políticos deberían "fiarse" del criterio de los sanitarios. "Me parece que en esta materia los jueces debieran ser los que llevan la bata blanca", dice.

Revilla se pronuncia así, en una entrevista con Efe, en la que pide respeto para las propuestas sanitarias para frenar la pandemia y en la que se lamenta de la "nebulosa de resoluciones judiciales" porque, a su juicio, "no es entendible que en cada comunidad autónoma los tribunales de justicia actúen de una manera diferente".

Cantabria está pendiente de que su Tribunal Superior resuelva si avala o no el toque de queda de 1 a 6 de la mañana en 53 municipios para tratar de frenar la incidencia de la covid-19, mientras la Justicia se ha pronunciado de forma distinta respecto a esta medida en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde los jueces la han avalado, y en Canarias, donde la han rechazado.

"Yo respeto las resoluciones judiciales siempre, pero en una materia de éstas quizás quienes deberían intervenir exclusivamente son los médicos, los sanitarios, siempre que se razone adecuadamente", subraya el presidente regional.

En su opinión, todos, incluidos los jueces y los políticos, deberían "hacer más caso" a los sanitarios, que son "los que han facilitado las vacunas y han estudiando el virus".

Él, asegura, no ha intervenido "jamás" para "alterar" las propuestas que han hecho los técnicos sanitarios. "No lo he hecho nunca, ya hay unos funcionarios de carrera, que tienen su titulación y conocimientos en materia sanitaria", recalca.

Aunque es consciente de que en las restricciones por la pandemia también tienen peso los derechos fundamentales, que son "sagrados", cree que se debería "haber estado más" a lo dictado por las resoluciones sanitarias.

Revilla piensa además que tendría que haber existido más coordinación en las medidas sanitarias que se han aplicado en todo el país. "Tendríamos que haber hecho todos lo mismo, que se hubiera respetado lo que se vota en el Consejo Interterritorial de Salud", apunta.

La decisión recientemente conocida del Tribunal Constitucional (TC) sobre el primer estado de alarma ha sido "la guinda" para el presidente cántabro. "Con la resolución del TC a partir de ahora el estado de alarma no vale", indica, antes de afirmar que, con las medidas sanitarias, los poderes públicos lo que han intentado "en todo momento" es "evitar muertes y contagios".

VERANO Y LLAMAMIENTO A LOS JÓVENES

El presidente cántabro reconoce que la evolución de la covid este verano en su comunidad, entre las primeras de España en incidencia, ha sido algo "inesperado", sobre todo frente a la "extraordinaria" situación de hace un año, y hace un llamamiento a la responsabilidad.

En especial apela a los jóvenes -Cantabria tiene una incidencia a 14 días por cien mil habitantes de más de 2.000 casos de 20 a 29 años-, y les advierte del "mal concepto de solidaridad" que implica no trasladar a los rastreadores cuáles son todos sus contactos si dan positivo en covid.

Con todo, el presidente asegura que Cantabria es una región "segura" y augura que el verano "no será catastrófico" si se logra que la evolución del virus no empeore y no hay que aplicar más restricciones.

LA ANÉCDOTA

Tras la remodelación del Gobierno central, el presidente ya ha tenido contacto con alguno de los nuevos ministros, como la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con la que se vio en el homenaje a las víctimas de la covid.

Revilla piensa llamar el lunes a la nueva ministra. "Ella misma me dijo: 'toma mi teléfono', y en una factura de taxi me puso su nombre", cuenta Revilla, que agrega que Sánchez le comentó: "llámame al móvil y tenemos una entrevista cuando quieras".

También tuvo ocasión en este homenaje de conversar con otros ministros, como la vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que le tranquilizó sobre la llegada de fondos europeos a Cantabria, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que animó a venir unos días a su región pese a la situación por el coronavirus.