Revilla prefiere que no se aplace la reunión de presidentes en Galicia porque son "cosas urgentes"

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, preferiría que no se aplazar la reunión de presidentes convocada en Galicia el 2 de noviembre por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo porque son "cosas urgentes" las que se debatirán en ella.

Revilla se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la petición de un aplazamiento de la misma realizada por el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, del que el cántabro no sabe nada.

"Yo no sé nada. Yo estoy convocado para el día 2 y yo allí voy a estar. Supongo que si los demás no van, pues quien ha convocado entrará en negociación con ellos para llegar a un acuerdo", ha considerado Revilla, que ha insistido en que no tiene más noticia al respecto que la invitación de Núñez Feijóo, a la que se ha "sumado encantado".

En este sentido, ha insistido en que se trata "no de hacer un frente contra nadie, sino de reivindicar una serie de cuestiones que nos unen a los que, teniendo como espacio físico de España el cincuenta por ciento del territorio, solo representamos escasamente el veinte por ciento de la población".

Al respecto, ha reiterado la necesidad de contar con una ley de financiación "que atienda el coste de los servicios", como manera de "corregir el rumbo" de lo que "hasta ahora ha sido un desastre", ya que se ha "acumulado" la población en grandes urbes y "ha habido una despoblación que empobrece de España".

"Ha de quedar claro que lo que pedimos los que representamos a más del 50 por ciento del territorio de España es que esa financiación sea justa y en la línea de lo que dice el sentido común: que hay que financiar según el coste de los servicios, que naturalmente no es igual aquí que en Madrid", ha reiterado.

A su juicio, el criterio de financiar en base a la población "es contribuir a lo que ya ha sido un desastre, la distribución territorial de los ciudadanos de España por regiones", ya que "se contribuiría mucho más todavía al despoblamiento de las zonas rurales", una despoblación con la que "hay que acabar" según parece que está "en el espíritu y en el ánimo de todos".

Además de esta cuestión, ha considerado que en la reunión de presidentes podrían tratarse otras como la afección del coste de la energía a una industria de consumo intensivo, algo que también "es común" a Galicia, Asturias y Cantabria, así como el tema de la protección del lobo, en que están "en litigio" tres comunidades con el Ministerio de Transición Ecológica".

Por todo ello, Revilla, que ha hecho estas declaraciones a la prensa en el acto de inicio de las obras de la estación de carga de gas natural licuado en el Muelle de Maliaño, ha vuelto a señalar que le "encantaría" que no se aplazara la reunión de presidentes, a la que están convocados los máximos responsables de Galicia (PP), Extremadura (PSOE), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), Castilla-La Mancha (PSOE), Castilla y León (PP), Aragón (PSOE), y La Rioja (PSOE).