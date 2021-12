Revilla: La propuesta de financiación no incluye envejecimiento y orografía

Santander, 10 dic (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reconocido que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda para la reforma del modelo de financiación autonómica recoge "algún dato positivo", pero ha subrayado que no incluye dos factores "clave", el envejecimiento y la orografía.

Revilla ha señalado que Cantabria es una de las regiones más envejecidas de España y que mantener "una sociedad de mayores" es "mucho más caro".

"Es un coste brutal, eso yo no lo he visto de momento y por tanto habría que incluir ese factor", ha dicho el presidente, quien ha destacado también que prestar los servicios en una región montañosa como Cantabria "cuesta mucho más" que en una llana.

El presidente, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras recibir al boxeador Sergio "El Niño" García, ha señalado que el nuevo modelo de financiación está en debate, y ha reconocido que ha sido "muy positivo" que ocho comunidades se hayan unido en la defensa de unos principios que considera "justos".

También se le ha preguntado sobre el informe difundido este jueves por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que considera que Cantabria, como el resto de las comunidades que se reunieron en Galicia, saldría ganando con la propuesta inicial para la reforma del modelo de financiación autonómica.

Según el presidente, Cantabria no sale beneficiada porque el coste de los servicios es "muchísimo mayor" en la región. "Ya me gustaría a mi no tener esos costes, eso no es estar beneficiado, nos tienen que dar eso porque somos los perjudicados", ha puntulaizado.