Revilla sobre Puigdemont: "Sería terrible para la justicia que el jefe de los condenados estuviera libre en España"

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado hoy que "sería terrible" desde el punto de vista de la justicia española que "el jefe de los condenados estuviera libre en España", en relación a la detención este jueves en Cerdeña del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

A preguntas de la prensa sobre la detención de Puigdemont por parte de las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS), Revilla ha comentado que desconoce si hay una "homologación de doctrina" con la legislación italiana en cuanto a situaciones delictivas.

Pero lo que lo que "está claro" para el regionalista es que "desde el punto de vista de la justicia española sería terrible que un señor que ha huido, y que sus compañeros de viaje en la ilegalidad que cometieron han tenido que sufrir cárcel durante años, el jefe de los condenados, estuviese libre en España".

A juicio de Revilla, "es de sentido común" que si viene a España, "tendrá que someterse a un juicio más abreviado porque el fondo de la cuestión ya está analizado; y si han sido condenados los subordinados, el jefe tendrá que tener el correspondiente castigo", ha incidido.

Si no, ha advertido, se producirá una situación en la cual "o los tribunales de justicia de España se han equivocado, o en el caso de que no se hayan equivocado, tienen que aplicarle el mismo criterio que han tenido para los que han sido condenados por el mismo delito". "Creo que el tema no tiene mayor vuelta de hoja", ha insistido.

Y también ha enfatizado que no se trata de un tema político sino judicial, "donde se han juzgado en España --yo creo que con garantías procesales suficientes-- unos hechos; ha habido unas personas condenadas, el jefe no ha podido ser condenado porque se ha fugado de España; y en el caso de que sea remitido a España, tendrá un mínimo el mismo castigo que aquellos que han sido castigados, por mero sentido común, y la justicia tendrá que actuar con el mismo criterio", ha considerado.

Revilla ha insistido en que "no es un tema político" aunque supone que ahora "habrá gente que apele al Gobierno", que, al parecer del presidente de Cantabria, "en esto no creo que tenga nada que hacer ni debe hacer nada".

Según el líder del PRC, Puigdemonts debería "simplemente someterse, como todos los españoles, al Estado de Derecho y a lo que los tribunales de justicia han decidido para unos y que tendrá que ser del mismo corte para el señor que no ha sido condenado porque no estaba en España".

El jefe del Ejecutivo regional se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras intervenir en la celebración del Día Mundial del Farmacéutico en el Parlamento de Cantabria.