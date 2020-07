Revilla urge a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para conocer el reparto de los fondos europeos

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, enviará mañana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le instará a convocar de manera "urgente" una reunión de la Conferencia de Presidentes para conocer los criterios que se van a seguir para el reparto de los 170.000 millones de euros que finalmente recibirá España de la Unión Europea para combatir la emergencia de la COVID-19, después del acuerdo alcanzado esta noche en Bruselas.

Revilla espera que las comunidades autónomas puedan beneficiarse de una parte del margen de endeudamiento autorizado para poder saldar sus cuentas sin necesidad de hacer recortes, porque, en su opinión, "sería terrible" que solo pudiera endeudarse el Estado.

Con respecto a la adjudicación de las ayudas directas, confía en que esta vez Cantabria no salga "mal parada", como ha ocurrido recientemente con la distribución del fondo COVID de 16.000 millones de euros.

"Necesitamos saber a qué atenernos, puesto que dentro de un mes tendremos que presentar un anteproyecto de prepuestos para Cantabria y será importante conocer los criterios con los que podemos manejarnos, quién va a manejar esos recursos y cuánto va a corresponder a cada comunidad autónoma tanto en ayudas directas como en capacidad de endeudamiento", ha dicho.

Para el jefe del Ejecutivo cántabro, el acuerdo alcanzado esta noche por los líderes europeos "es bueno" para España, en líneas generales. "Quizá no se haya sacado todo lo que España reivindicaba, pero no parece del todo malo a tenor de las noticias que últimamente nos llegaban del cierre en banda de una serie de países, los llamados ricos o que no tienen endeudamiento", ha apuntado sobre la oposición inicial de los dominados 'frugales'.