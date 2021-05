Revilla ve "inoportuno" y un "error" indultar a condenados del 'procés' y más cuando no hay arrepentimiento

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, considera que indultar a los condenados por el procés independentista catalán sería un "error" y algo "absolutamente inoportuno", y más teniendo en cuenta que, en este caso, no hay arrepentimiento "por ningún lado".

Para Revilla, esta circunstancia del no arrepentimiento de los condenados y su anunciada intención de "seguir en la misma línea" es un "agravante" para no indultarles.

"Yo, por ejemplo, si los que han sido condenados, hiciesen una declaración reconociendo que han vulnerado las leyes, y nada menos que la ley de leyes que es la Constitución española, y que no volverán a incurrir en semejantes decisiones en contra de esa legalidad, bueno... pues pudiera tener algún encaje, pero es que no veo ningún arrepentimiento por ningún sitio", ha declarado Revilla al ser cuestionado este jueves acerca de su postura sobre estos posibles indultos, en contra de los que ya se ha pronunciado la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó la causa.

Revilla ha mostrado su oposición general a los indultos a "corruptos" y a los "políticos" puesto que, a su juicio, suponen "enmendar la plana" a los jueces y a sus sentencias.

"Yo me pongo en el papel de un juez o de unos jueces del Tribunal Supremo, de un señor que se llama Manuel Marchena, que ha estado medio año celebrando un juicio complicado y llevándolo desde un punto de vista jurídico creo que impecable, donde todo el mundo ha tenido audiencia... Y cuando se hace una resolución por unanimidad, pues hombre, si me pongo en el papel de ese juez y de esos jueces que han hecho una sentencia basada en una doctrina jurídica impecable, que luego venga un gobierno y te enmiende la plana... yo, como juez, no me gustaría mucho", ha apuntado.

Revilla ha defendido que "los jueces hacen sus sentencias y hay que cumplirlas" y ha insistido que, además, en este caso se da el agravante del no arrepentimiento de los condenados y su anuncio de seguir en la misma línea".

LA POSTURA DE REVILLA, NO LA DEL GOBIERNO

El regionalista ha señalado que, en general, y pese a haber pedido algún indulto para "casos particulares", su postura y la de su partido, es contraria a los mismos, pero ha aclarado que se trata de su parecer personal y como presidente de Cantabria y líder del PRC pero no la ha hecho extensiva al Gobierno regional.

"El Gobierno de Cantabria no es un partido, es una coalición de Gobierno, pero el Gobierno no tiene por qué entrar para nada en una materia que no es objeto de un pacto de gobierno entre PRC y PSOE. El Partido Socialista tendrá su opinión, que no sé si la habrá dado o la va a dar", ha precisado al ser cuestionado por la petición de algunos partidos de la oposición en Cantabria, como Cs, que ha instado al Ejecutivo a pronunciarse en contra de los indultos.

Precisamente, por este tema de los indultos, ha sido preguntado poco antes, en la rueda de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de Cantabria y secretario general del PSOE en la comunidad autónoma, Pablo Zuloaga, quien ha rechazado pronunciarse al respecto.

Ha indicado que en esa rueda de prensa comparecía en calidad de vicepresidente de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y, dado que no era ningún asunto tratado en el Consejo de Gobierno, no correspondía, a su juicio, dar su parecer.