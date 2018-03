aRAGÓN aboga por revisar en paralelo el sistema de financiación autonómica y el de la Administración local

Así lo ha señalado en respuesta a una interpelación de la diputada del Partido Aragonés, María Herrero, en el pleno de las Cortes autonómicas, en la que ha considerado que hay que definir el nivel de gasto necesario según los servicios transferidos, "avanzar" en la corresponsabilidad fiscal, simplificar los mecanismos de nivelación y aportar recursos al sistema a partir de los principios de "solidaridad y redistribución justa de la riqueza".

También ha apelado a la "lealtad", que ha dicho que "rompe" el Gobierno central al "minorar los recursos de que podrían disponer las Comunidades", como ha ocurrido recientemente al llegar a un acuerdo con los sindicato para una subida salarial del 8 por ciento al personal público, cuando "quienes vamos a tener que pagar a los funcionarios somos las autonomías".

Asimismo, ha criticado que Aragón debe suplementar la financiación que por ley debería aportar el Estado al sistema de atención a la dependencia.

Además, ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado no consignen todas las inversiones que deberían para esta Comunidad y las partidas que sí aparecen no se ejecuten, como ha ocurrido en 2016, año en el que la ejecución ha sido del 26 por ciento, mientras que se está a la espera de conocer la cifra de 2017, que "me temo que será baldía", ha avanzado Guillén.

Por otra parte, ha opinado que se puede acudir a otras fuentes de financiación, como los fondos europeos y los impuestos, para considerar contradictorio que haya Comunidad que "bajen los impuestos y luego pidan más dinero al Estado", como hace Madrid, ha dicho.

INACCIÓN

La diputada del PAR, María Herrero, ha considerado que el Gobierno de Aragón, "aparte de quejarse y leer el Estatuto, no ha hecho nada" para mejorar la financiación autonómica y si bien ha considerado positivo que se incluyera en la última reunión de la comisión bilateral Aragón-Estado del pasado mes de junio el artículo 108, sobre el acuerdo bilateral económico-financiero, desde entonces el avance ha sido "cero".

Ha recordado que el Estatuto también contempla una hacienda foral propia y ha querido conocer qué piensa el Gobierno de Aragón del cupo vasco. "No sé dónde están ustedes a este respecto", ha apuntado Herrero.

También ha preguntado a Guillén "qué se ha hecho con la deuda histórica", para sintetizar que el Ejecutivo "no ha hecho nada, salvo subir los impuestos", pero "no es presionando a los aragoneses" como se consiguen más fondos. "Al revés, si no les discriminaran, estarían atrayendo otras inversiones, mejorando la financiación y logrando más ingresos".