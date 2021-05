El Rey del Cachopo apela a su inocencia frente los doce indicios de la Fiscalía

Madrid, 27 may (EFE).- César Román, el Rey del Cachopo, ha sido vehemente en su última palabra, que ha aprovechado para pedir justicia al jurado ya que la investigación, según él, se hizo con el único objetivo de incriminarle, mientras la Fiscalía ha detallado doce indicios que le culpan de la muerte y descuartizamiento de Heidi Paz.

La de este jueves ha sido la más extensa de las catorce jornadas del juicio al conocido como el Rey del Cachopo, que durante más de una hora se ha defendido ante el jurado aprovechando el derecho a la última palabra. Lo ha hecho de forma resuelta y contundente tras los informes de las acusaciones, que tienen clara su culpabilidad.

Así el fiscal Miguel Méndez ha detallado doce indicios que "llevan a una única explicación", que es que fue él quien mató y desmembró a Heidi Paz y, además, ha subrayado que la defensa no ha presentado ninguna prueba que desvirtúe ese conjunto de indicios, sino que se trata de datos "inconsistentes" e "irrelevantes" .

Para justificar su petición de 15 años y 5 meses de cárcel por homicidio y profanación de cadáver, el fiscal ha dicho que no se trata de un asesinato porque entiende que no concurre alevosía y que el desmembramiento fue para ocultar la muerte y no al revés.

Tras precisar que no se ha podido determinar la causa de la muerte ni el arma homicida, el fiscal ha deslizado que Román tuvo una semana" -del 5 al 13 de agosto- para limpiar su piso, la nave o eliminar pruebas.

La letrada de la acusación popular que ejerce la Comunidad de Madrid se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, mientras que la acusación particular ha sostenido que el acusado cometió un asesinato porque mató a Heidi Paz con alevosía y de manera sorpresiva, ya que la que fue su pareja “no habría acudido al matadero si se hubiera imaginado lo que iba a pasar”.

Por este motivo la familia de Heidi pide 28 años y 5 meses de cárcel para el Rey del Cachopo ya que, según su letrado, "la explicación más sencilla suele ser la que ha ocurrido y no las ensoñaciones y películas que se monta" el procesado.

Tras estos alegatos César Román ha tomado la palabra ampliamente para defenderse, acusar de mentir a algunos testigos, incluidos inspectores de la Policía, y tratar de echar por tierra una investigación policial "hecha única y exclusivamente para señalarle".

De "absurdo", "ridículo" e "inverosímil" ha tachado el acusado parte del relato de los testigos y de las acusaciones, ya que en su opinión "se han presentado indicios como si fueran pruebas". Ha llegado a acusar al fiscal de hacer "juego sucio".

Por eso ha pedido ha pedido al jurado que "simplemente que haga justicia" teniendo en cuenta que no dispondrán de la totalidad de los documentos de la investigación.

Ha sido tajante al asegurar que "no entra en sus valores" pegar a ninguna mujer.

"Soy una persona metódica, superorganizada, superinteligente y no se cuántas cosas más, y entonces matas a una persona en tu casa y la descuartizas, la metes en una maleta y llamas por teléfono al taxi. Tendría que ser yo el mayor retrasado mental de la faz de la tierra", ha contado al jurado.

En esta línea su letrada, Ana Isabel Peña, ha asegurado que hay "pocos indicios" contra él y ha recordado al jurado que eso "no es concluyente para que pase quince años en prisión", en un caso en el que el procesado ya ha sido acusado mediáticamente.

"La investigación se limita a hacer un traje que se acoplara perfectamente a nuestro cliente, sin ninguna arruga, y despreciando líneas de investigación", ha dicho la abogada en una intervención en la que ha tenido que parar en varias ocasiones para beber agua porque parecía que le faltaba el aire.

Ha subrayado que no ha quedado demostrado que Heidi fuera a casa de Román el 5 de agosto de 2018, tras llamarle; ni que la matara en su piso -donde no había sangre- ni en la nave en la que apareció el cuerpo; ni que la maleta en la que apareció el tronco sea del procesado.

Tampoco queda probado, según la defensa, que el taxista que trasladó a César Román el día 5 de agosto lo llevara hasta la nave, ni qué había en esa maleta, en la que ha sostenido que es "casi imposible" que cupiese un cuerpo, preguntándose "por qué si se deshizo de todas las extremidades no se deshizo del tronco".

Tras el fin de la sesiones está previsto que la Sala dé al jurado el objeto del veredicto el próximo lunes, tras lo que los jurados deliberarán.