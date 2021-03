Reyes Maroto pide a Ayuso que no busque culpables y la acusa de alentar que lleguen a Madrid turistas internacionales

Avisa de que aún no se dan condiciones para recuperar los viajes con destino España y pide "prudencia" para encarar el verano con seguridad

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido hoy a la presidenta de la comunidad de Madrid que no busque culpables y la ha acusado de ser ella quien ha alentado que lleguen a Madrid turistas nacionales e internacionales, a pesar, ha dicho, de que en la Conferencia Sectorial del Covid con las CCAA se acordó restringir la movilidad.

Maroto respondía así a las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso de que el aeropuerto de Madrid-Barajas es "un coladero" porque aunque la normativa exige una PCR negativa, ésta no se les requiere después a los viajeros cuando llegan a España.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, en lugar de poner soluciones a los problemas, lo que hace siempre es buscar en otros los culpables, tenemos protocolos muy rigurosos con los que nos hemos dotado a nivel de la UE y la entrada en España, no solo por Barajas, tiene los controles de seguridad como es un PCR negativo", ha espetado la titular de Industria y Turismo.

Según Reyes Maroto, ha sido la presidenta de Madrid quien ha alentado a que llegasen a la región no solo los turistas internacionales, también los españoles, cuando votó en contra de restringir la movilidad en Semana Santa. "A esas consecuencias es a las que tiene que dar solución", ha exclamado la ministra tras la reunión en su Ministerio de la Conferencia Sectorial de Turismo.

En opinión de Maroto, esta situación no se está produciendo en ninguna otra ciudad española que también tiene conectividad internacional: "está pasando en Madrid". Para la ministra, el problema lo tienen la Comunidad y el Ayuntamiento, por haber "alentado este tipo de viajes". "Nosotros hemos recomendado que en esta Semana Santa no se viajara si no fuera por motivo de necesidad", ha apostillado.

Asegura, además, que la recomendación es la misma para los viajeros internacionales y señala que "se puede viajar en espacio Schenguen con elementos de seguridasd como la PCR". Pero se muestra preocupada por que no se den soluciones una vez que efectivamente estos viajeros están en territorio español.

En cualquier caso, Reyes Maroto ha pedido "prudencia" a estos viajeros porque todos los países están combatiendo una pandemia y ellos también tienen que ser parte de la solución.

En este sentido, y como ministra de Turismo, ha expresado su deseo de que cualquier viajero que venga a nuestro terrotorio cumpla "estrictamente" las medidas de seguridad.

AÚN NO SE DAN LAS CONDICIONES PARA RECUPERAR VIAJES CON DESTINO ESPAÑA

Al ser preguntada si espera que estos días de Semana Santa lleguen a España turistas británicos a pesar de que su Gobierno ha amenazado con multas de hasta 5.000 libras a sus nacionales que abandonen el país, Maroto ha respondido que todos los países están recomendando prudencia a la hora de moverse.

Y en el caso concreto de Reino Unido, admite que la movilidad puede desarrollarse con "mayor seguridad" dado que los porcentajes de vacunación que tienen son más altos.

No obstante, cree que "no se dan todavía las condiciones para recuperar los viajes con destino España" y ha pedido esperar porque España se está preparando como destino, vacunando cada vez a más población, trabajando el certificado digital, del que asegura que "va a ser un elemento para garantizar la movilidad segura". Por eso, ha insistido, los ministros de Turismo piden prudencia para "encarar el verano con seguridad". "Tenemos que ir paso a paso", ha remachado.