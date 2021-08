Ribera califica de "demagogia barata" la propuesta de Echenique de un decreto para bajar el precio de la luz

El vicepresidenta descarta que el problema tenga que ver con las 'puertas giratorias' de los políticos en los consejos de las eléctricas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha acusado al portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, de generar una "falsa expectativa" entre los ciudadanos al decir que el problema del precio de la luz podría resolverse mediante un real decreto.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, en LaSexta, recogida por Europa Press, Ribera ha insistido en que el elevado precio de la luz actual no puede resolverse de la noche a la mañana y quienes así lo plantean no hacen sino "demagogia barata".

"Decir que esto que se resuelve con un decreto ley es generar una falsa expectativa", ha terminado por reconocer Ribera, que inicialmente no ha querido referirse en concreto a Echenique, aunque sí ha dicho que "quien diga que hay alguna medida que nos pueda cambiar las cosas de un día para el otro, con una publicación en el BOE de algo mágico o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata".

En su opinión, resulta "difícil pensar que con una única medida en 24 horas publicada en el BOE el precio del mercado mayorista vaya a bajar a la mitad", al tiempo que ha insistido en que el problema no es único de España, que hay factores que el Gobierno no controla y que no existe una "varita mágica" para resolverlo.

CRÍTICAS AL PP

Ribera también ha arremetido contra la oposición, en particular contra el PP, asegurando que ha escuchado en los últimos días declaraciones que la dejan "perpleja". Así ha afeado al PP, "que inventó el impuesto al sol" y se oponía a la inversión en eficiencia energética, "ahora nos viene a dar lecciones confusas con respecto a qué representa el precio de la energía y la energía consumida".

En este sentido, ha sostenido que "pagar solo la energía consumida es algo demagógico, frívolo", preguntándose si lo que quieren los 'populares' es "no pagar el CO2, la solidaridad con territorios no peninsulares" o el transporte de electricidad.

La ministra de Transición Ecológica ha expresado su sospecha de que lo que se busca es "maquillar las cuentas y trasladar los costes del consumidor eléctrico a los presupuestos generales del Estado y por tanto buscar que el Gobierno tenga que salir a incrementar la presión fiscal". El Gobierno, ha añadido, considera importante no maquillar todos los costes incluidos en la factura de la luz.

Así las cosas, la vicepresidenta tercera ha defendido que si a la oposición le preocupa este problema como ha venido manifestando en los últimos días tiene en sus manos entre otras cosas la posibilidad de aprobar en el Congreso dos proyectos de ley que están pendientes y que tienen un impacto en la reducción de la factura: el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la minoración de CO2.

"Si sus señorías quieren y convocan la mesa de la Comisión de Transición Ecológica a principios de septiembre podríamos contar con estas dos medidas finalmente en vigor a lo largo del mes de octubre o principios de noviembre", ha subrayado, insistiendo una vez más en que "cualquiera que haya estado en el Gobierno o aspire a estarlo" sabe que problemas como este "no se resuelven de un día para otro".

PUERTAS GIRATORIAS

Por otra parte, Ribera ha descartado que el elevado precio de la luz tenga que ver con las llamadas 'puertas giratorias', como han denunciado entre otros el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Para la vicepresidenta tercera, "hay un poco de leyenda con respecto a las puertas giratorias, por mucho que nos pueda parecer mejor o peor el que un ciudadano que ha ejercido una función pública pase a un consejo de administración".

"Lo que estamos viendo no tiene nada que ver con ningún ministro o exministro y sí tiene mucho que ver con problemas complejos, globales, que necesitan muchas medidas", ha incidido, si bien ha admitido que es "legítimo" el que se pida revisar la regulación en materia de incompatibilidades y ha asegurado que a ella no le constan presiones por exministros desde que lleva en el cargo.