Ribó: Defender la libertad de expresión no implica identificarse con Hasel

Valencia, 22 feb (EFE).- El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha incidido este lunes en que defender la libertad de expresión "no implica identificarse con las palabras o el planteamiento" del rapero Pablo Hasel, con el que, ha apuntado, "rotundamente no" se identifica y que no le resulta "excesivamente amable" ni "empático".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa para presentar la nueva web municipal al ser preguntado por la desproporcionalidad que denunció en Twitter de la actuación policial en las concentraciones de protesta por la detención de Hasel el pasado jueves por la noche.

"La desproporción puede venir por exceso o por defecto y yo creo que hubo algunas actuaciones excesivas que se tendrían que controlar", ha insistido para informar de que durante este lunes tiene previsto hablar con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero.

Ha recordado que él habló de la actuación en Valencia y no en Barcelona, donde ha habido "violencia y pillaje" pero de donde ha asegurado que "no" tiene "datos suficientes" para opinar.

"Lo que planteé es respecto a una actuación muy concreta", ha incidido, a la par que ha manifestado que hubo denuncias desde otros ámbitos, como algunos diputados o la Unió de Periodistes, "hablando de desproporción".

También ha recordado otras actuaciones policiales en la ciudad como la de una manifestación del 9 d'Octubre -Día de la Comunidad Valenciana- que está en los tribunales y que fue "violentamente atacada por grupos de extrema derecha" y seguramente "no estuvo suficientemente controlada por parte de la Policía y hubo una desproporción".

"Creo que la actuación de la Policía debe ser proporcionada a la situación, y decir eso no implica ni pensar como el señor Hasel ni defenderlo porque a mí ni me resulta excesivamente amable ni excesivamente empático", ha apuntado.

Además, ha defendido que es "una cuestión de la libertad de expresión y eso no implica identificarse en absoluto con las palabras o planteamientos de una persona con la que he de decir que rotundamente no me identifico".