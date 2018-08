El riesgo de un "brexit" sin acuerdo es "alto", dice Carney

El gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense Mark Carney, dijo hoy que la posibilidad de que no haya acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre el "brexit" es "incómodamente alto" y "altamente no deseable".

En unas declaraciones hoy al programa "Today" de radio 4 de la cadena británica BBC, Carney recalcó que esta posibilidad es "relativamente improbable, pero es una posibilidad".

El gobernador, que ayer anunció un alza de los tipos de interés británicos al 0,75%, señaló que es "de interés" de la UE y del Reino Unido que haya un periodo de transición, que en principio se iniciará el 29 de marzo de 2019 y durará hasta diciembre de 2020.

Londres y Bruselas continúan las negociaciones sobre la futura relación comercial entre ambas partes una vez que el Reino Unido abandone el bloque europeo en marzo de 2019, pero afrontan dificultades, especialmente por el problema que plantea la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues el objetivo es que siga siendo invisible.

Pese a todo, el gobernador subrayó que el sistema financiero británico es fuerte y podrá hacer frente a eventuales choques.

"Nos hemos asegurado de que los bancos tengan capital, la liquidez que necesitan y tenemos planes de contingencia", agregó.

Carney añadió que, en caso de que no haya acuerdo, puede haber una alteración en el comercio y la actividad económica.

"Nuestro trabajo en el Banco de Inglaterra es asegurar que estas cosas no pasen. Es relativamente improbable pero es una posibilidad. No queremos que la gente se preocupe de que no pueda sacar el dinero (del cajero)", resaltó el gobernador.

La libra esterlina bajaba hoy en los mercados de divisas tras los comentarios de Carney al caer un 0,12% frente al euro y situarse en 1,122 euros y un 0,21% frente al dólar hasta 1,298 dólares.