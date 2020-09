Robles: Defensa trabaja para mejorar integración laboral de tropa y marinería

Madrid, 16 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que seguirá “trabajando y poniendo en marcha” medidas para facilitar la reincorporación a la vida civil y laboral de los militares de tropa y marinería que dejan las Fuerzas Armadas a los 45 años tal y como dice la ley.

“Desde el principio, trabajamos para hacer que tengan las mejores condiciones dentro de los marcos normativos, claro que faltan cosas por hacer y vamos a seguir trabajando y poniendo en marcha los compromisos a los que llegamos”, ha dicho en el Congreso de los Diputados.

Robles ha respondido así a una interpelación del diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez sobre la situación del personal de tropa y marinería que debe abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años, sin titulación educativa ni capacidad para integrarse en el mercado laboral.

“Es un ERE encubierto”, ha denunciado Gutiérrez, quien ha precisado que, solo este año, 1.300 hombre y mujeres deberán abandonar las Fuerzas Armadas y que, en los próximos 25.000 “pasarán a engrosar las cifras del paro el día de su cumpleaños”.

“No es un despido encubierto, es la ley la que lo dice”, ha subrayado Robles quien ha recordado que el personal el personal de tropa y marinería firma voluntariamente un contrato de larga duración hasta los 45 años, tal y como establece la ley de 2006, que -ha recordado- fue aprobada por unanimidad.

Robles ha reconocido que es preciso “mejorar” los procesos de integración de estos militares y ha asegurado que el Ministerio “está trabajando” especialmente en materia de formación y de ayuda en la búsqueda de trabajo.

Para ello, Defensa ha firmado convenios con empresas públicas y privadas, con comunidades autónomas y ayuntamientos y con centros educativos, ha detallado la ministra, quien ha enumerado los programas de formación y asesoramiento puestos en marcha.

Gutiérrez ha cuestionado la eficacia y capacidad de dichos programas y cursos, que ha considerado insuficientes y costosos, como demuestra el hecho de que han supuesto un gasto de “35 millones en 7 años, pero nadie ha obtenido ninguna titulación”, ha asegurado.

“Esta situación es inaceptable; no pueden mantener un error por no reconocerlo, no pueden responder a la lealtad con el abandono”, ha subrayado el diputado, quien ha planteado que “está en su mano acabar con la precariedad”, cambiar la ley y suspender los despidos hasta que estos programas funcionen.

A lo que la ministra ha replicado que el Ministerio “está trabajando para mejorar los procedimientos”, pero que Ciudadanos tiene responsabilidades de gobierno en comunidades y ayuntamientos en los que puede hacer que se cumplan los convenios firmados y se presenten ofertas de empleo dirigidas al personal de tropa y marinería que deban dejar las Fuerzas Armadas.