Robles dice que el Gobierno "no tiene derecho" a mirar cuestiones internas tras la crisis entre Calviño y Díaz

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este jueves que el Gobierno "no tiene derecho" a mirar cuestiones internas tras una situación de pandemia al tiempo que ha pedido dejar los planteamientos personales "al margen". Esto después de la crisis en el seno del Gobierno por la gestión de la reforma laboral.

La titular de Defensa se ha referido así a la situación en la que se encuentra el Gobierno de coalición marcada por las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que han chocado por liderar la coordinación de la mesa de negociación.

Preguntada sobre si existen "cuestiones personales" dentro del Ejecutivo, Robles ha aseverado que quiere creer "que no". "No lo sé, quiero creer que no", ha sostenido Robles en una entrevista de TVE, recogida por Europa Press. En esta línea, ha asegurado que lo "importante" no es en "clave interna", sino en el trabajo conjunto de los socios del Gobierno.

"Desde la pandemia, cada día pasa algo. Estamos viviendo unos momentos muy trepidantes en España y, desde ese punto de vista, no nos relajamos nunca. Tenemos un Gobierno de coalición con lo que implica un Gobierno de coalición", ha apostillado.

Sobre Yolanda Díaz, Robles considera que es ministra "como otros" y es "una más" bajo el liderazgo del presidente del Ejecutivo , Pedro Sánchez, que, según sostiene, es "quien marca las cuestiones esenciales". Así, ha añadido que la vicepresidenta segunda hace "un gran trabajo, pero ha concluido que un Gobierno lo compone el "trabajo y esfuerzo de todos".