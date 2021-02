Robles dice que el Gobierno vasco hizo "todo lo que está en su mano" en Zaldibar

Madrid, 17 feb (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que le consta que el Gobierno vasco "ha hecho todo lo que está en su mano" en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), pero no ha aclarado por qué dijo que si la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido, el cuerpo de Joaquín Beltrán quizás no seguiría enterrado allí.

Robles ha respondido en el Congreso a una pregunta del diputado del grupo vasco Joseba Andoni Agirretxea sobre sus declaraciones hace diez días en relación a Zaldibar, cuando dijo que no podía entender que "en algunos sitios se diga 'aquí la UME no puede venir' cuando, a lo mejor, si hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio".

El diputado ha considerado "lamentables" sus afirmaciones, "llenas de frivolidad y sorna" y que "quedarían en patéticas si no fueran dramáticas", al tiempo que le ha recriminado no haber rectificado, como le ha pedido el Gobierno vasco.

"Lo que es más impresentable es que no ha dado ninguna razón y argumento para dicha afirmación-acusación", le ha echado en cara a la ministra, y le ha instado a decir qué hubiera hecho la UME en las labores de rescate que no han hecho las instituciones vascas.

En su respuesta, Robles no ha aclarado este aspecto y se ha limitado a afirmar que le consta que "el Gobierno vasco ha pensado en los que sufren, en sus familias, y que ha hecho todo lo que está en su mano".

"Siempre me siento muy solidaria y próxima con el gobierno al que le toca gestionar un drama y una tragedia", ha añadido para destacar que en estos casos "lo verdaderamente esencial es la empatía y el apoyo, el reconocimiento a las víctimas".

Por ello, ha reiterado que el Gobierno vasco tendrá siempre su "respeto", "solidaridad" y "empatía" y, "cuando sea necesario en un drama, el apoyo y colaboración entre administraciones".

"Sé que comparte conmigo que en estos momentos todo nuestro cariño tiene que estar con los familiares de Alberto y de Joaquín", le ha dicho Robles al diputado del PNV sobre el fallecido y el desaparecido en el derrumbe del vertedero hace más de un año.