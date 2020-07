Robles dice que "no hay más riesgo" en España por COVID que en otros países

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que España "está haciendo lo que tiene que hacer" ante el coronavirus y por ello entiende que "no se puede dar la imagen" de que es un país que "no controla", cuando "no hay más riesgo en España del que puede haber en otros países".

La UME, preparada para enviar 1.500 militares en 48 horas si hay nuevo brote

Saber más

Tras visitar la sede de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base de Torrejón, la ministra ha defendido la labor que se está llevando a cabo, sobre todo por parte de las comunidades autónomas, para hacer frente a los brotes de la COVID-19 y cuando el Reino Unido ha impuesto una cuarentena para los viajeros procedentes de España.

Robles ha defendido, "con todos los respetos a todos los países" y sin querer evaluar la polémica decisión del Reino Unido, las decisiones que está tomando España "desde el punto de vista sanitario" y en especial las comunidades autónomas.

Porque todos, ha recalcado, están haciendo "lo que tienen que hacer", es decir, "controlando con seriedad" los brotes que están apareciendo.

"No se puede dar la imagen de que España es un país que no controla", ha insistido, porque sí lo hace y actúa "con responsabilidad", como demuestra la labor de los sanitarios y también de los miembros de las Fuerzas Armadas, ha subrayado.

También ha dicho la titular de Defensa que España "es un país serio" que "se preocupa por la sanidad", dentro del mensaje que ha querido enviar "al Gobierno británico y a cualquier Gobierno".

Por otro lado, Margarita Robles ha señalado que los rastreadores militares que Defensa va a formar para actuar ante posibles brotes del coronavirus en el seno de las Fuerzas Armadas todavía no están activos, pero ha recalcado que su habilitación forma parte de la "preparación permanente" a la que están sujetos los militares.

Ha confirmado que este personal podrá intervenir también en el ámbito civil si así lo necesitaran las comunidades autónomas, que son las competentes en materia sanitaria, para todo aquello "en lo que no lleguen" e igual que sucede con la UME, cuya disponibilidad, ha afirmado, es "absoluta" para actuar donde haga falta.