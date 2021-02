Robles impone medallas conmemorativas de "Balmis" a 21 soldados y marineros

Madrid, 25 feb (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, Robles ha impuesto la medalla conmemorativa de la Operación Balmis a 21 soldados y marineros en representación de los 120.000 militares que formar las Fuerzas Armadas y contabilizaron más de 188.000 actuaciones contra la propagación de la covid-19.

"Este país va a seguir adelante y que todos los ciudadanos sepan que donde haga falta estará la familia militar", ha asegurado Robles en el acto de imposición de las medallas celebrado en el Ministerio de Defensa.

Robles ha señalado que toda España tiene que agradecer a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que, "en todo momento y sin pedir nada a cambio han estado con los que sufren, dando la mano a quiénes fallecían, velando los cadáveres en momentos muy difíciles y rezando cuando era necesario".

"Son el mejor ejemplo de la España que queremos, de la que nos sentimos orgullosos", ha resaltado Robles para después agregar que "la familia española es toda una y eso es lo que queremos, estar unidos y pensar en los ciudadanos".

Ha agradecido la actuación de los militares, que "hacen que valga la pena levantarse cada mañana, tener ilusiones, tener esperanza y pensar en nuestro país".

Unos militares -he precisado- que "han puesto su corazón y sus valores y no han preguntado qué ciudadano era, no ha habido ninguna consideración de ningún tipo, eran personas que sufrían y ustedes sufrían con ellos".

La ministra ha valorado el trabajo de los medios de comunicación y ha explicado que quería la presencia en el acto de dos periodistas (Ana Terradillos y Roberto Brasero) en nombre de toda la profesión, "porque el periodismo en este país es libertad y democracia, pero, sobre todo, humanidad y emoción".

"Y frente al ruido de ahí fuera, poner humanidad y emoción es importante", ha destacado.

En representación de los galardonados ha hablado Francisco Javier García Álvarez, cabo mayor del Ejercito de Tierra, quien ha afirmado que el objetivo de "Balmis" era proteger a los ciudadanos y, tras reconocer que ha sido una operación "muy dura", ha asegurado que los que participaron se sintieron "privilegiados" de estar al lado de los españoles.

Además, ha subrayado la labor de los sanitarios, unos profesionales excepcionales, que, ha dicho, "han sido para nosotros todo un referente".

Durante los 98 días que se prolongó la operación -se puso en marcha en marzo con la declaración del estado de alarma y concluyó el 20 de junio-, se realizaron 20.002 intervenciones y 11.301 tareas de desinfección.

Los militares actuaron en 2.302 poblaciones, en 3.477 hospitales y centros de salud y en 1.340 centros sociales.