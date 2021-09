Robles limita a Exteriores la gestión de la entrada de Gali en España

Madrid, 22 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha circunscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores la gestión de la entrada del líder polisario Brahim Gali en España con identidad falsa: "Las decisiones de los ministerios las toman solo y exclusivamente los ministerios que intervienen en las mismas".

Robles, antes de reunirse con una delegación de eurodiputados, ha respondido así al ser preguntada por el caso Gali y sobre si cree que ella puede ser citada a declarar toda vez que un juez ha citado como investigada a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

"Yo no acostumbro a hablar de las cosas que desconozco", ha apuntado la ministra de Defensa, quien se ha mostrado "convencida de que el Ministerio de Exteriores, como hace siempre, habrá actuado con arreglo a la legalidad".

"Lo único que le puedo decir es que las decisiones de los ministerios las toman solo y exclusivamente los ministerios que intervienen en las mismas y, desde luego, ni el Ministerio de Defensa ni esta ministra ni interviene ni opina nunca de actuaciones que no le corresponden", ha recalcado.

La citación de Laya se ha producido después de que el exjefe de Gabinete del Ministerio de Exteriores Camilo Villarino admitiera ante el propio juez que investiga el caso en Zaragoza que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Gali.

Vilarino dio instrucciones al teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire de España, Francisco Fernández, para que Gali entrase a España sin control de pasaportes a través de la Base Aérea de Zaragoza en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado de la covid severa que padecía en el hospital San Pedro de Logroño, adonde fue trasladado en una ambulancia del servicio de Salud de La Rioja.

Robles ha recalcado que ella no supo nada. "Yo tengo bastante con el Ministerio de Defensa, yo me ocupo de los asuntos del Ministerio de Defensa, a mí nunca ningún ministerio me pide opinión sobre lo que hacer".

Y ha insistido en el mismo mensaje: "Al final cada ministro tiene sus competencias, tiene que hacer lo que crea que tenga que hacer en cada momento y no tengo ninguna duda de que cualquier ministro dentro del ámbito de sus competencias actúa con arreglo a la legalidad".