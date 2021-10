Robles pide a la OTAN que no se ponga de perfil tras el fracaso en Afganistán

Madrid, 20 oct (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado un "fracaso" el resultado final de la misión de los aliados en Afganistán por la forma en que se produjo la retirada, "absolutamente precipitada", y va a pedir a la OTAN que no se ponga "de perfil" respecto a lo que está ocurriendo ahora en ese país.

Lo ha dicho en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, a petición de Vox y del PP, en la que, no obstante, ha subrayado que la operación de "aeroevacuación" llevada a cabo por España para sacar de Afganistán a ciudadanos españoles y colaboradores afganos ha sido "la más exitosa realizada hasta el momento por nuestras Fuerzas Armadas", aunque ha reconocido que "la ambición era mayor".

"El resultado nos produce una decepcion y un sincero sentimiento de fracaso del que habrá que sacar conclusiones", unido al "orgullo" por el trabajo realizado en Afganistán por España, especialmente, por las Fuerzas Armadas, ha apuntado.

Durante su intervención, Robles ha insistido en que hay que sacar lecciones de la forma en que acabó la misión de 20 años en aquel país y ha anunciado que mañana va a tener lugar una reunión de ministros de Defensa de los países de la OTAN, en la se va a analizar lo ocurrido y las lecciones aprendidas.

Una cita -ha subrayado- en la que España va a tener un liderazgo y va a plantear que "no podemos ponernos de perfil, en ningún caso, de lo que está ocurriendo en Afganistán". El compromiso con los derechos humanos "no puede acabar, España no va a aceptar que termine".

La titular de Defensa ha insistido en que el mundo occidental no se puede desentender de lo que ocurre en Afganistán, de lo que les pasa a las mujeres y las niñas, ni de la posibilidad, cada vez más cierta, de que se convierta en una base del terrorismo del ISIS.

Robles ha detallado a los diputados la operación de evacuación, que logró sacar del país a 2.206 personas cuando las previsiones eran de apenas 500 de 16 familias que no quisieron venir a España cuando en 2014 el Gobierno les dio la posibilidad.

Ha recalcado que "España entera ha vibrado con lo que se ha hecho" y se ha sentido orgullosa del trabajo realizado, porque gracias a nuestra presencia "muchas" de las mujeres que llegaron a España, no solo hablaban español, sino que habían podido ir a la universidad, formarse y tener derechos.

La ministra ha precisado que se había diseñado una operación de evacuación, pero que la situación se deterioró tras la salida del país del presidente afgano, por lo que hubo que adaptar el planeamiento inicial.

Un operativo en el que todos los que participaron pusieron en riesgo sus vidas, puesto que, como ha contado, 10 minutos antes de que estallara la bomba en el aeropuerto de Kabul "nuestros soldados estaban ayudando a sacar gente".

Interpelada por la diputada de JXC Miriam Nogueras sobre la falta de un protocolo, la ministra ha explicado que la situación en el aeropuerto de Kabul "no era la de esta sala, había que salvar vidas. No puedo hablar de protocolos, con solo una vida que hubiéramos salvado habría sido suficiente".

En respuesta también a esta diputada, la ministra ha sacado pecho al manifestar su orgullo por España, "un gran país con mucha generosidad y solidaridad", y, aunque ha admitido el derecho de Nogueras a sentirse orgullosa de ser catalana, le ha recordado que no representa a toda Cataluña sino a un grupo político.

En este punto, la ministra ha sacado a relucir sus años de residencia en esa comunidad autónoma para manifestar que también se sentía orgullosa de ello. "Su orgullo es tan importante como el mío", le ha espetado a la diputada.

También con el portavoz de Vox, Agustín Rosety, que ha criticado la falta de una política de defensa, Robles ha sido crítica al asegurarle que no iba a permitir consejos ni lecciones de él, porque "no tiene el patrimomio de España ni de las Fuerzas Armadas", le ha dicho.

La comparecencia ha servido de despedida al portavoz de Unidas Podemos Roberto Uriarte, quien celebraba hoy su cumpleaños y que será sustituido en la Comisión por Juan Antonio Delgado, el diputado que también es guardia civil.