Robles rechaza debates sobre la españolidad de Ceuta y Melilla: "Yo me siento ceutí y melillense"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, rechaza tajante cualquier debate sobre la españolidad de Ceuta y Melilla. Defiende que la posición del Gobierno es "clarísima" y ambas ciudades autónomas son tan españolas como Madrid y Ciudad Real.

"Yo me siento ceutí y melillense", asegura en una entrevista con Europa Press después de que el primer ministro de Marruecos, Saadeddine El Othmani, sostuviera que Ceuta y Melilla "son marroquíes como el Sáhara".

"No hay debate, no hay cuestión. Ceuta y Melilla son plenamente españolas. No hay ninguna duda sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, que son tan españolas como puede serlo Madrid, Ciudad Real o cualquier otra ciudad española", defiende la ministra de Defensa.

Por ello, rechaza que se implique de cualquier manera a las Fuerzas Armadas en este asunto, más aún cuando "no hay cuestión" y el asunto no está abierto a debate.

Según ha recordado, las Fuerzas Armadas han sido precisamente las encargadas de trasladar a ambas ciudades autónomas la vacuna del Covid-19, igual que a otras partes de España, y ha asegurado que allí los militares han sido recibidos con entusiasmo "igual que siempre".