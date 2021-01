Rocío Ruiz, sobre si se postularía como coordinadora de Cs en Andalucía: "Nunca me ha interesado lo orgánico"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha afirmado este miércoles que no prevé postularse en un futuro como coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y ha asegurado que "nunca" le ha interesado la parte orgánica en la formación naranja.

Así, en Torremolinos (Málaga), al ser cuestionada por si optaría a ser coordinadora de Ciudadanos en Andalucía, la consejera ha asegurado que el coordinador "es el señor Juan Marín", al tiempo que ha recordado que este miércoles, precisamente, se constituye el Comité Autonómico de Cs en Andalucía, presidido por la líder naranja, Inés Arrimadas.

"Realmente a mí nunca me ha interesado lo orgánico, no me presenté a compromisaria en mi provincia --Huelva-- porque la verdad es que estoy ocupada en el Gobierno andaluz y en la crisis social y eocnómica que tenemos y en ellos estoy", ha respondido Ruiz.

Ha indicado la dirigente que la reunión de constitución del Comité Ejecutivo andaluz de Cs estará presidida por Arrimadas, que se ha reunido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con cuyo partido tiene la formación naranja un acuerdo de gobierno; "y con los representantes que estime conveniente".

Arrimadas presidirá la reunión constitutiva del Comité Autonómico de Cs en Andalucía, del que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, es su coordinador, mientras que son coordinadores provinciales Rafael Burgos en Almería; Carlos Pérez en Cádiz; Fran Carrillo en Córdoba; Luis Salvador en Granada; María Ponce en Huelva; Miguel Moreno en Jaén; Guillermo Díaz en Málaga y Álvaro Pimentel en Sevilla.