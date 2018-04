Los rohinyás se enfrentan al miedo del monzón

Menos de ocho meses después de que se desatara la violencia en Birmania (Myanmar) que llevó a cerca de 700.000 rohinyás a huir a Bangladesh, la vida de los miembros de esta minoría musulmana no mejora y comienza a mirar de reojo a otra amenaza: el monzón.

Cuando Nur Begum decidió abandonar su casa en Noapara, en Maungdaw (oeste de Birmania) en medio de la violencia desatada por el Ejército birmano contra los rohinyás, apenas pudo llevarse nada consigo.

Tras subir montañas y cruzar ríos, finalmente consiguió una suerte de hogar en el campo de refugiados provisional de Kutupalong, en el distrito suroriental bangladeshí de Cox's Bazar, pero su vida no ha mejorado.

"No tenemos ni una cama. Cuando nos fuimos no nos pudimos llevar nada", dijo a Efe con voz débil Begum, de 40 años.

"Dormimos sobre una lona de plástico. No sé si seremos capaces de dormir todos cuando la lluvia venga", afirmó, al señalar que no está segura de si entonces podrá garantizar tener agua para beber porque no tiene ni un cubo.

Lo peor es que, según le han dicho los bangladeshíes, la zona en que está su tienda generalmente queda bajo un torrente de fango cuando llegan las lluvias del monzón.

Nur Begum no es la única que teme la amenaza del monzón, que llegará el 1 de junio y descargará su lluvia hasta septiembre.

Setara Begum, de 27 años, vive en la ladera de una colina en la parte de Modhuchara del campo de refugiados junto a su marido y cuatro hijos y ya sabe lo peligrosa que puede ser.

Cuando se asentó en la zona en septiembre, ya estaba llena de fango y agua.

"Mi hija de cuatro años Rokshana cayó de mi regazo en el agua y quedó herida. La llevamos al hospital pero sufrió neumonía", narró.

"Todavía tiene fiebre de vez en cuando, así que decidimos dejar este sitio antes de que llegue el nuevo monzón, pero no hemos logrado espacio y estoy muy preocupada", manifestó.

Hashim Ullah, de 22 años y refugiado en el campo de Thaingkhali expresó un miedo similar ya que vive en lo alto de una colina: "El suelo se ha ablandado porque mucha gente ha puesto sus tiendas aquí, no sé si sobreviviremos a la temporada de lluvias".

El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) afirma que están preparando un plan para recolocar a los refugiados y mantenerlos en lugares a salvo de las riadas y deslizamientos de tierras que provoca el monzón, pero la falta de espacio hace que el trabajo sea lento.

Caroline Gluck, portavoz de ACNUR en Cox's Bazar, indicó a Efe que a finales del año pasado realizaron un mapeo de la zona en colaboración con otras agencias y ONG.

"Estimamos que al menos 150.000 personas están en serio riesgo de inundaciones y deslizamientos y tienen que ser reubicadas", indicó a Efe la portavoz.

Agregó que la familias que viven en lomas con pendientes de 45 grados o más están en riesgo elevado de deslizamientos.

"Hemos abogado ante el Gobierno de Bangladesh por la necesidad urgente de encontrar más tierra para reubicar a las familias en mayor riesgo", dijo.

Gluck indicó que el Ejecutivo ha prometido unos 500 acres (200 hectáreas) de tierra a las agencias de Naciones Unidas para reubicaciones y con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos se está preparando una localización con 123 acres (50 hectáreas) para trasladar gente.

"Pero esta es una zona escarpada, con bosque y tenemos que usar maquinaria pesada para allanar las colinas y hacer que el lugar pueda albergar familias e instalar servicios allí", dijo.

Incluso si lo logran, esa zona servirá para reubicar únicamente a 12.000 personas, indicó Gluck, al afirmar que hasta ahora solo han podido recolocar a 400 familias de las zonas de riesgo.