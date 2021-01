Romeva descarta la independencia "con la mitad del país en contra" y pide consensos amplios

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El exconseller Raül Romeva ha descartado este lunes "construir la República con la mitad del país en contra" y ha defendido la apuesta de ERC de trascender el debate intraindependentista y construir consensos amplios.

En una entrevista de Nació Digital este lunes recogida por Europa Press, ha considerado este lunes que conseguir el 50% del voto favorable a la independencia en las próximas elecciones catalanas es imprescindible pero no suficiente y cree que hay que preguntarse "qué falta para que los que aún no son independentistas, al menos no estén en contra y no vean con hostilidad esta opción".

También ha señalado que hay que trascender el debate en el seno del independentismo: "Es lo que dice Pere Aragonès: siempre hemos hablado del 80% y esto se construirá buscando puntos de acuerdo y no insultando al vecino. La política no debe ser un elemento de confrontación personal".