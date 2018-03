El rostro femenino del activismo social en Tailandia

Algunas mujeres han destacado, con su tesón y valentía, en el activismo contra la corrupción y a favor de los derechos humanos en Tailandia, en un entorno social dominado por hombres y bajo la amenaza del acoso sexual.

Las jóvenes tailandesas Panida Yospanya y Natthakan Muenpol son las últimas voces femeninas en alzarse contra un supuesto caso de corrupción en un centro de atención social en el que se robaban presuntamente fondos destinados a personas sin recursos o con VIH.

Panida, una universitaria de 23 años, realizaba prácticas el año pasado en el Centro de Protección del Desamparado en Khon Kaen, en el noreste del país, cuando unos empleados le pidieron que falsificara supuestamente firmas y documentos.

Al sospechar de que se trataba de algo ilegal, trató de alertar a las autoridades de la Universidad de Mahasarakham, donde estudia, pero no le creyeron.

"En la universidad no me creyeron. Me obligaron a pedir perdón" a los responsables del centro de Khon Kaen, explicó a Efe Panida, quien ahora se encuentra bajo protección de las autoridades militares.

La universitaria tuvo que arrodillarse delante de los responsables del centro en Khon Kaen, una forma humillante pero no inusual de disculparse en Tailandia.

Natthakan, de 26 años, relata que trabajaba desde 2016 en el mismo centro y cuando se negó a falsificar las firmas en los documentos fue despedida.

"No me arrepiento de lo que he hecho. Fue lo correcto", aseguró a Efe la empleada despedida.

Ambas decidieron en octubre del año pasado viajar a Bangkok y denunciar los hechos ante la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC) y el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, nombre oficial de la junta militar tailandesa.

Panida afirmó, no obstante, que las autoridades no tomaron medidas hasta que su historia apareció en los medios de comunicación tailandeses.

El secretario general de la Comisión Anticorrupción del Sector Público (PACC), Korntip Daroj, indicó a Efe que han encontrado indicios de corrupción en el centro de atención social de Khon Kaen y en el de Chiang Mai (norte), mientras están siendo investigados los de otras 24 provincias.

Solo en Khon Kaen hay 5 funcionarios bajo investigación por la malversación de ayudas a más de mil personas sin recursos y con VIH, que suelen recibir una ayuda máxima de 3.000 bat (unos 95 dólares o 77 euros) hasta dos veces al año.

"En un plazo máximo de seis meses, presentaremos un informe a la fiscalía", manifestó Daroj, quien afirmó que las dos confidentes encuentran bajo la protección de la Policía y el Ejército.

Otras mujeres que han destacado en el activismo social en Tailandia son Phinnapha Phrueksaphan, esposa de un líder de la minoría karen que desapareció tras ser detenido por guardas forestales, o las mujeres del Grupo Khon Rak Ban Kerd, que llevan años luchando contra la contaminación de una mina en la provincia de Loei, en el noreste.

Por su parte, el colectivo femenino Ying Soo Cheevit (Mujeres luchadoras por la vida) ha ayudado a decenas de supervivientes del tráfico humano, en su mayoría mujeres y niñas.

Estas activistas y grupos han recibido distintos premios por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PACC, entre otras organizaciones en Tailandia, pero su labor sigue teniendo el riesgo añadido del machismo y el abuso sexual.

"Los defensores de los derechos humanos reciben a menudo amenazas y amenazas de muerte, pero para las mujeres (defensoras de los derechos humanos) es más complicado porque también son acosadas sexualmente", dijo a Efe la tailandesa Angkhana Neelaphaijit, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En Tailandia "la mayoría de las mujeres son discriminadas cuando quieren participar en la toma de decisiones políticas", subrayó.

Angkhana, enfermera de profesión, se convirtió en activista tras la desaparición forzosa de su marido, el abogado Somchai Neelaphaijit, en 2004, cuando defendía a cuatro musulmanes acusados de terrorismo que habían sido supuestamente torturados por las autoridades.