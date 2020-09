Rovira, a Torra: "Por favor, acordemos la fecha de las elecciones"

Barcelona, 15 sep (EFE).- La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha hecho este martes un llamamiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a pactar el calendario electoral antes de que el Tribunal Supremo decida sobre su posible inhabilitación: "Por favor, acordemos la fecha de las elecciones", ha reclamado.

En declaraciones a SER Catalunya, Rovira ha advertido de las consecuencias de que Torra sea inhabilitado sin que antes haya convocado elecciones: "No podemos generar más desgobierno en Cataluña en este momento ante esta crisis".

Si no hay acuerdo entre independentistas para ir a elecciones y formar un "gobierno fuerte con un presidente al frente", ha dicho, se llegará a un "escenario no deseado: que no hagamos nada, vayan pasando los meses, entremos en una batalla de lo que dice el reglamento del Parlament y finalmente las elecciones las acabe convocando el Tribunal Supremo".

Según Rovira, estos posibles "seis u ocho meses de desgobierno" que se abrirían en Cataluña si Torra es inhabilitado sin que estén convocadas unas nuevas elecciones y sin que JxCat proponga a ningún candidato alternativo a la investidura es un escenario que "el país no se merece y el independentismo, tampoco".

"Por favor, acordemos la fecha de las elecciones y que sea la que más convenga al país", ha remarcado Rovira, que ha pedido evitar que "el dominio de la agenda política lo tenga el Tribunal Supremo".

Tras las próximas elecciones, ha subrayado, habrá que constituir una "coalición fuerte que asuma este 'mientras tanto' tan duro y que ponga los cimientos hacia la república".