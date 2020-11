Rufián considera una anomalía democrática calificar a Bildu como si fuera ETA

Madrid, 17 nov (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha opinado este martes que quien no quiera que la formación de Arnaldo Otegi esté en la negociación presupuestaria "tiene carencias democráticas enormes" y ha considerado que "calificar a Bildu como si fuera la ETA" es una anomalía y una "falacia completa".

En una rueda de prensa en el Congreso anterior a la Junta de Portavoces, Rufián ha lamentado el revuelo que ha generado en el PSOE y en otros partidos la predisposición de EH Bildu a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado, y ha añadido además que sería una "buena noticia" avanzar en la reforma del delito de sedición para "democratizar el Estado".

"Es un delito que no tiene ningún sentido y que no tiene analogía en Europa pero (reformar el delito de sedición) no es la solución. Nosotros tenemos compañeros en la cárcel", ha respondido cuando le han preguntado si una reforma de ese delito podría suponer un avance en la negociación presupuestaria.

Sobre el ruido generado por el acercamiento de Bildu y el Gobierno, Rufián ha considerado que "es más un debate de caverna que de la calle" y ha opinado que la gente está más interesada en saber si habrá ayudas a los autónomos que en si los presupuestos los aprobarán los aberzales.

Preguntado sobre si el Gobierno tiene un pacto con Bildu, Rufián ha ironizado sobre que, en su pueblo, las palabras del otro día de Otegi se traducen por "estar a punto de tener un acuerdo".

"Me parece una muy buena noticia que el segundo actor político en Euskadi, potentísimo a nivel municipal, esté en esto. Y quien no quiera que esté tiene carencias democráticas enormes", ha incidido el portavoz del grupo republicano.

Además, ha recordado que ERC y EH Bildu tienen un acuerdo de colaboración que llevó a que no les sorprendiera la noticia de que la formación vasca estaba dispuesta a aprobar las cuentas. Y ha añadido que ya hace tiempo que ambas formaciones trabajan de "forma coordinada".

Por otra parte, preguntado sobre si cree que el Gobierno ya ha decidido con qué socios quiere sacar adelante las cuentas, ha dicho que no puede hablar "por los PSOEs", en referencia a las dos almas del partido, pero ha reiterado que los socios de investidura son incompatibles con Ciudadanos, a cuyos dirigentes ve "desesperados" por apoyar las cuentas.

"Todo el mundo sabe que el PSOE viviría mucho mas cómodo con Arrimadas que con otros", ha ironizado Rufián.