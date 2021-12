Rufián cree que el Gobierno "ha captado el mensaje" y que debe "mover ficha" en la negociación de la Ley Audiovisual

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aplaudido este jueves que el Gobierno haya "captado el mensaje" sobre la importancia que para su partido tiene la protección de las lenguas cooficiales en la futura Ley Audiovisual para apuntar que lo que debe hacer ahora es "mover ficha" en la negociación de la misma.

"El Gobierno captó el mensaje, a ver si se traduce en avances", ha comentado Rufián en los pasillos de la Cámara Baja, donde ha confirmado que su partido sigue hablando con el Gobierno en torno a esta cuestión pero se ha negado a dar detalles son el contenido o el calendario de las negociaciones. "Sería imprudente e irresponsable", ha dicho.

TODOS LOS ESCENARIOS ABIERTOS

Preguntado sobre si del resultado de esas conversaciones depende su apoyo o no a los Presupuestos de 2022, Rufián ha distinguido ambas cuestiones pero ha puntualizado que "a nadie se le escapa" que ERC tiene ahora la fuerza negociadora en tanto que las cuentas están tramitándose en el Senado.

"En cuanto (éstas) salgan, la fuerza negociadora disminuye y, además, ya conocemos al PSOE, que si no se le fuerza, no cumple" los acuerdos, ha señalado el independentista catalán, que no ha descartado que su partido pueda llegar a vetar los Presupuestos en la Cámara Alta. "Todos los escenarios siguen abiertos pero no cerramos puertas si no se ha avanzado nada", ha zanjado.