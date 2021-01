Rufián (ERC) censura el rechazo del PSOE a que el Congreso investigue al Rey emérito: "Qué vergüenza"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha criticado este martes que el PSOE vaya a volver a rechazar que el Congreso admita a trámite una comisión de investigación por el uso de las tarjetas black por parte de Juan Carlos I.

"Qué vergüenza", ha escrito Rufián en su cuenta personal de Twitter nada más conocer que el PSOE se mantendrá en su negativa a que la Cámara investigue al Rey emérito, en contra del informe favorable que, por primera vez, han emitido los letrados del Congreso.

En dicho informe, que no es vinculante, los letrados se muestran partidarios al escrito registrado el pasado mes de diciembre por Unidas Podemos y otros ocho partidos --entre ellos ERC-- para investigar al Rey emérito se califique y se traslade a la Junta de Portavoces "para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria".

No obstante, el PSOE ya ha adelantado que este miércoles no aceptará la admisión a trámite de esa petición para que la Cámara investigue a Juan Carlos I esgrimiendo para ello los mismos argumentos que en ocasiones anteriores: la Monarquía no es competencia del control del Poder Legislativo.