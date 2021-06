Rufián ironiza con el compromiso de Sánchez contra la autodeterminación: Denos tiempo, también negó los indultos

Llama a "parar" al Tribunal de Cuentas, al que tacha de "chiringuito antidemocrático y alegal"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha restado credibilidad a las palabras del presidente Pedro Sánchez asegurando que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña y le ha recordado que también negaba indultos a los presos del procés y al final los ha concedido. "Denos tiempo", ha ironizado, recordando que la estabilidad del Gobierno de coalición depende de sus socios.

En el debate en el Pleno del Congreso sobre la concesión de los indultos, Rufián ha criticado la actuación de la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, que a su juicio "ya suenan como un teléfono móvil en un teatro": "Molestos, inoportunos e innecesarios".

A su juicio, esos tres partidos sólo buscan "agitación y conflicto", pero "la inmensa mayoría de la gente" está preocupada por la crisis del coronavirus y la prueba es que, tras la concesión de los indultos, "no ha pasado nada" y "la gente no está quemando nada". "Silencio, eso es lo que está pasando hoy. Nada. A la gente le importa mucho más donde tienen que vacunarse", ha resumido.

GRÁBESE A FUEGO: LOS INDULTOS NO BASTAN

Pero también ha aconsejado a Sánchez "tener claro y grabarse a fuego" que los indultos "no son una medida para solucionar el conflicto", sino sólo "una medida para mejorar el clima político". "No es menor, es bueno, pero también es insuficiente, y mucho", ha enfatizado.

De entrada, ha instado a Sánchez a acabar con lo que llama "represión": "Ustedes no serán un Gobierno de izquierdas mientras haya una persona amenazada, castigada y encarcelada por manifestarse pacíficamente", ha indicado.

Y ahí ha aprovechado para cargar contra el Tribunal de Cuentas por embargar bienes a políticos independentistas: "Más de 15 millones de euros a casi 40 cargos independentistas catalanes", ha cuantificado.

En su opinión, el Tribunal de Cuentas no es Poder Judicial, sino una institución "gobernada por cargos del PP" que puede "investigar, condenar y multar por la cara a cualquier cargo público". "Es el chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado las 40 familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando en este país para condenar a cargos públicos independentistas", sostiene.

Y ha llamado al Gobierno de coalición a "parar" esas actuaciones porque, según su pronóstico, tras los independentistas, los siguientes en ser "perseguidos" serán los políticos de izquierdas. "Como les hemos dicho otras veces, los siguientes son ustedes --ha advertido--. O lo paramos o directamente nos pasan por encima".

LA DERECHA MODERADA SON LOS BARONES DEL PSOE

Eso sí, cree que los movimientos del Gobierno se deben "a las matemáticas", a su debilidad parlamentaria, ya que antes "podían no hacer política" cuando usaban la geometría variable y tenían a Ciudadanos de comodín, pero esa "pulsión" ya se acabó.

Y, en ese sentido, ha restado trascendencia a la proclamación de Sánchez acerca de que nunca permitirá un referéndum de autodeterminación en Cataluña: "También dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo", ha afirmado.

Por último, Rufián ha aconsejado al Gobierno no hacer caso a la derecha, que "no es creíble, se pelean entre ellos, e incluso se pelean con la CEOE". "La derecha moderada no existe; bueno, si, son los barones del PSOE", ha ironizado.