Rufián a Junts: No va a cambiar la estrategia en el Congreso ni con Gobierno

Madrid, 18 may (EFE).- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido que "no va a cambiar nada" su mensaje en el Congreso ni en su relación con el Gobierno y que seguirán apostando por la vía "de dialogar y de hacer política" en contraposición con la estrategia de choque que ha mantenido Junts hasta ahora.

No obstante, ha asegurado que "coordinación siempre ha habido y quien diga lo contrario miente", ha dicho al subrayar que ERC tiene trece escaños y los tiene que hacer valer (Junts tiene cuatro).

Ha defendido en una rueda de prensa en el Congreso el pacto acordado ayer entre ambas fuerzas para gobernar Cataluña y al contrario de lo que dijo unos días al tachar a JxCat de "independentismo de derechas", hoy ha dicho que "quizá Junts no es tan de derechas como se dice" y que en esta formación caben diferentes sensibilidades.

En este sentido, ha recordado las cuarenta leyes "inequívocamente sociales" que han sacado adelante juntos o la renta mínima garantizada: "¡ojalá hubiera en el Congreso esa derecha!", ha exclamado.

En todo caso, ha reconocido que "hay contradicciones, por supuesto, enormes" y que es una coalición de gobierno complicada "pero también victoriosa".

Sobre los indultos, ha insistido en que ellos defienden la amnistía de todos los condenados por el 1-O y no se ha aventurado a pronosticar una fecha para la tramitación de los indultos.

También ha defendido que el Consejo de la República, entidad que lidera el expresidente Carles Puigdemont, tiene que ser "un organismo transversal" que aglutine la lucha por la independencia, tal como se pactó con Junts y la CUP.

Desde el PdCat, su portavoz, Ferran Bel, ha dicho que no ve grandes diferencias en el acuerdo de gobierno suscrito ayer con respecto al Govern anterior y aprecia igualmente "una falta de proyecto común y de lealtad mutua" entre ERC y JxCat.

Además ha señalado que el reparto de la nueva Generalitat "ha quedado un tanto desequilibrado en favor de ERC" como el anterior inclinó la balanza en favor de Junts, ha reconocido el portavoz.

No aprecia novedad alguna en la "hoja de ruta de la independencia", ha dicho Bel, que, por otro lado, espera que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla sus compromisos con respecto a los indultos de los presos del procès.

Si bien para él no es la solución óptima al ser partidario de una amnistía de los condenados, "podría contribuir a rebajar la tensión en Cataluña", ha subrayado Bel, quien espera además que la mesa de diálogo se reúna antes del verano porque "no se entendería que no hubiera una primera mesa de trabajo" antes de las vacaciones.

Por parte de la CUP, Mireia Vehí ha señalado que analizarán el preacuerdo entre ERC y JxCAT para ver si siguen vigentes los compromisos pactados con su formación sobre renta básica universal, derecho a la vivienda o banca pública, y aunque se ha mostrado preocupada porque JxCat se haga con las consellerias de Economía y Sanidad, ha afirmado que "seremos cautas" porque habrá que ver las políticas concretas.

La diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ha acusado a ERC de regalar a la derecha y al responsable de “los peores recortes de la historia” el Govern y de hacer que JxCat consiga “en los despachos” lo que no logró en las urnas.

Los comunes han exigido que Esquerra explique si su “rendición” en Cataluña tendrá consecuencias en el Congreso y, sobre la mesa de diálogo, Vidal ha expresado su temor acerca de que ERC dé un paso atrás.