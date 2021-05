Rufián niega que ERC renuncie a la independencia como afirman los comunes

Madrid, 11 may (EFE).- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha negado este martes que ERC haya renunciado a la independencia en su hoja de ruta y ha acusado a En Comú Podem de "mentir", al tiempo que ha avisado a JxCat de que no acepta lecciones y "no es la criada de nadie".

Rufián ha respondido en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados a Jaume Asens (En Comú Podem), que en declaraciones Ràdio 4 ha señalado que es posible cerrar un acuerdo entre ERC y los comunes esta semana y ha asegurado que en la hoja de ruta de ERC para esta legislatura "no está conseguir la independencia".

También ha dado respuesta a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha exigido este martes a ERC que explique los motivos por los que se ha levantado de la mesa y ha reclamado que los independentistas se entiendan porque lo contrario sería "una estafa histórica".

"El futuro president de Cataluña debe decidir si quiere un gobierno estable e independentista, y eso es posible con Junts y la CUP, o si, por contra, lo que decide es tirar millas solo o acompañado de los comunes y los socialistas y por tanto renuncia a la independencia y al mandado del 14 de febrero y el 1 de octubre", ha afirmado Nogueras.

Rufián ha rechazado lecciones de Junts, por su pacto con el PSC para que ERC no gobernase en la diputación de Barcelona, y ha pedido que acepten la realidad porque a ERC "ni se la domestica, ni se la tutela".

Además, ha dicho que deben creer las palabras de Junts "que dijo que en ningún caso iba a haber repetición electoral" y que estaban dispuestos a dar los votos. "Que así sea, y si no, que explique por qué", ha agregado.

Niega el portavoz de ERC un pacto con el PSC, al que ha tildado de "líder del 155", por lo que ve sus proyectos incompatibles. "No vamos a pactar con el PSC y es kafkiano porque quien más nos los preguntaba es quien esta gobernando con ellos".