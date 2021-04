Rufián replica a Junts que es "irresponsable" que en Cataluña aún no haya Gobierno: "No entienden nada"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha replicado este martes a los dirigentes de Junts que esgrimen que "no hay prisa" para la formación de un gobierno en Cataluña que esa es una actitud "irresponsable" y que comparar la situación pandémica actual con la repetición electoral en España de hace dos años "es no entender absolutamente nada".

"Quien compara aquella situación con la actual lleva demasiado tiempo en coche oficial", ha abundado Rufián durante una rueda de prensa en el Congreso en la que ha incidido en que Cataluña, como el resto del planeta, está sumida en la peor crisis en 80 años y necesita "un Gobierno para intentar ayudar a la gente".

Rufián ha recordado que hace una semana ERC envió a Junts una hoja de ruta para buscar un acuerdo y ha dejado claro que "no le parece bien" que desde la antigua Convergència se esgrima que no hay prisa y que "no pasa nada" porque España ya estuvo varios meses con un Gobierno en funciones. "Depende de Junts que haya un acuerdo", ha remarcado.

Respecto a la colaboración de los partidos independentistas en e Congreso, Rufián ha recordado que la coordinación existe y seguirá existiendo en lo que se refiere a combatir la "política represiva" del Gobierno, pero que, a partir de ahí, cada formación respeta sus ámbitos ideológicos.

Así, ha recordado que, a diferencia de Junts, ERC no fue a las consultas del Rey previas a la investidura, ni ha apoyado los "desahucios exprés". "Nosotros somos de izquierdas, tenemos esa manía", ha apostillado, instando a Junts a "metabolizar" y "asumir" que ERC tiene 13 diputados y ellos sólo cuatro.

PDECAT TAMPOCO ENTIENDE LA DILACIÓN

Tampoco el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrar Bel, entiende la dilación en las negociaciones del nuevo Govern y lo ve "injustificado" y "poco comprensible".

A su juicio, si el problema fueran la estrategia respecto del procés de la pandemia, podría entenderse, pero cuando se lee que en realidad los dos partidos llevan diez días sin verse y que no se cruzan documentos, "la sensación es que se quiere dilatar el proceso dando por hecho de que va a acabar bien para sus intereses".

Ferran Bel dice no tener duda de que al final acabará habiendo un gobierno de coalición entre ERC y Junts, pero también está convencido de que la dinámica entre ellos no va a cambiar en la nueva legislatura y que eso no va a mejorar la situación de Cataluña.