Ruiz Escudero insiste en exigir "PCR en origen" a quienes llegan a Barajas

Madrid, 24 jul (EFE).- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a solicitar que se exijan pruebas de diagnóstico PCR en origen, "con 48 o 72 horas previas al vuelo", a los viajeros que entren por Barajas, planteando también "un principio de reciprocidad" para los que vuelan desde Madrid.

"Necesitamos saber más de los viajeros que vienen. Tenemos que tener una buena red de control de los casos que llegan al aeropuerto", ha insistido Ruiz Escudero en una entrevista en Onda Cero, en la que ha señalado que los controles primarios que hay ahora mismo establecidos son "insuficientes".

En este sentido, el consejero ha expresado su "preocupación" por el creciente número de casos importados que entran por el aeropuerto de Barajas, "77 desde el inicio de la pandemia, 43 de ellos en lo que va de julio", lo que indica que los controles actuales "no están funcionando".

Además, ha desvelado que de los 77 casos importados, Sanidad Exterior "solo ha comunicado siete", por lo que ha reclamado al Gobierno central que tome decisiones, aunque sean "complejas y valientes", ya que "somos uno de los aeropuertos que más viajeros recibe, sobre todo de américa, norte y sur".

También ha propuesto que el formulario que rellenan ya estos viajeros, que debe ser "de obligada cumplimentación", pueda volcarse en la aplicación CoronaMadrid, para controlar el nombre, teléfono del pasajero, el vuelo, el asiento y el lugar donde alojará, y vigilar así la posible aparición de síntomas.

"No nos olvidemos que el coronavirus vino a Madrid por el aeropuerto de Barajas y vamos a seguir insistiendo", ha reiterado, haciendo un símil con las vacunas que se exigen a quienes viajan a algunos países africanos, que tienen que ser puestas en origen, por que si no, "no te dejan entrar".

En cuanto al uso de mascarillas, Ruiz Escudero ha vuelto a descartar, por el momento, extender su obligatoriedad como han tenido que hacer otras comunidades donde "no había ningún tipo de concienciación", ya que la población de la Comunidad de Madrid es "la que mayor uso hacía ya de la mascarilla".

"Pero bueno, en el caso de que hubiera que hacerlo, no sería ningún problema", ha indicado, recordando que, por el momento, de los 7 rebrotes que ha habido a día de hoy en la región, "todos ellos se han producido en el ámbito familiar o el empresarial, pero dentro del entorno de trabajo".