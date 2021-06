Rull avisa que no aceptará límites a su libertad para "pensar, decir y hacer"

Barcelona, 19 jun (EFE).- El exconseller preso Josep Rull ha advertido hoy que no está dispuesto a aceptar que condicionen su indulto a determinados "límites" a su libertad para "pensar, decir y hacer".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, en vísperas de la posible concesión de indultos a los líderes independentistas en prisión, Rull ha subrayado que no puede "renunciar a defender libre y pacíficamente" sus ideas.

Ante la posibilidad de que le concedan un indulto reversible, ha avisado: "Si reversible quiere decir imponer unas nuevas normas que significan no pensar, no tuitear, no decir y no hacer, yo me rebelo, yo continuaré pensando, tuiteando, diciendo y haciendo, pacífica y democráticamente, como siempre he hecho".

"Si la pretensión de este indulto es limitar nuestra capacidad de expresarnos libremente, yo no estoy dispuesto a aceptar estos límites, porque sería caer en el terreno del miedo", ha subrayado.

Rull ha remarcado que lo que quiere es una amnistía, si bien ha reconocido que el indulto "puede ser un elemento que atenúe el dolor de las familias" de los presos.

Para Rull, "el indulto no es la solución, la solución es la amnistía, es cesar esta ola constante de represión y judicialización de todo, es poner sobre la mesa democracia en estado puro y permitir que el pueblo de Cataluña se pueda expresar libremente en las urnas y ejercer su derecho a la autodeterminación".

Esa es "la única manera como se puede resolver este pleito político de una nación que aspira a ser una nación plena", ha añadido.