Rull dice que quienes vienen de CDC y PDeCAT se sienten "absolutamente cómodos" en el nuevo JxCat

Considera "bastante razonable" que Puigdemont lidere el partido

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El exconseller de la Generalitat y condenado por el 1-O, Josep Rull, ha asegurado este domingo que las personas que vienen del entorno de Convergència (CDC) y del PDeCAT --como es su caso, ha dicho-- se sienten "absolutamente cómodos" en el nuevo JxCat impulsado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, ha asegurado que hará "todo lo posible" para que nadie tenga que romper ningún carné para poder ser miembro de la nueva formación --actualmente, los estatutos del PDeCAT no permiten la doble militancia--.

"Yo continúo siendo militante del PDeCAT y no dejaré de ser militante del PDeCAT. Me siento absolutamente orgulloso de esta tradición de la que vengo", y no cree que cuando termine el congreso fundacional del nuevo JxCat, el 3 de octubre, se vea obligado a romper su carné.

En cuanto al liderazgo del partido, ha valorado que sería "bastante razonable" que Puigdemont lo encabece formalmente, y ha explicado que él no presentará a ningún cargo porque quiere priorizar la familia.

REFERÉNDUM Y UNILATERALIDAD

Rull ha afirmado que no renunciarán al referéndum de independencia, que "sería una comodidad extraordinaria a nivel internacional", y tampoco abandonan la vía unilateral, ha dicho.

El objetivo del nuevo JxCat es ganar las elecciones porque así "el proceso a la independencia puede avanzar con más firmeza, desde el respeto escrupuloso a ERC y a otros compañeros que defienden la independencia".