Rull tacha a Sánchez de "electoralista" por "frivolizar" con los indultos

Barcelona, 30 dic (EFE).- El exconseller de Territorio Josep Rull, encarcelado por su participación en el referéndum del 1-O, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no "frivolice" con propuestas "electoralistas" como la del indulto y que no juegue más con las familias de los presos "generando expectativas".

En declaraciones a la prensa en Terrassa (Barcelona), donde ha participado en una recogida de firmas de JxCat para las elecciones del 14F, Rull ha insistido en que el "instrumento" para "cambiar las cosas" es la amnistía, porque "parte de la base de que no hay culpabilidad".

Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse directamente sobre la petición de indulto relativa a los líderes independentistas catalanes condenados por el "procés", pero aseguró que el Ejecutivo "apuesta claramente por el reencuentro y la reconciliación" en Cataluña.

Sánchez apostó por "superar episodios aciagos" y reconoció que ante lo que ocurrió en Cataluña durante el proceso soberanista "nadie está libre de culpa", de modo que sugirió "aprender" de los errores y mirar "hacia adelante" para encontrar un espacio de encuentro.

Hoy, Rull ha dicho que esta propuesta de Sánchez "huele a electoralismo", y ha emplazado al presidente del Gobierno a que no frivolice "con instrumentos ni con esperanzas" en relación "a la libertad de unas personas que no hemos cometido ningún delito" y que están en la cárcel.

"Si alguien cree que nos arrepentiremos de lo que hemos hecho, se equivoca. Nosotros no nos podemos arrepentir de un delito que no hemos cometido. No nos podemos arrepentir de haber defendido pacíficamente nuestras ideas legítimas y haberlo hecho a través de las urnas", ha aseverado.

El exconseller ha afirmado que una victoria "arrolladora" del independentismo el 14F debe generar "otra ola de esperanza, de ilusión colectiva, de determinación, de dignidad" como fue el 1-O.