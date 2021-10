Rusia lanza una dura advertencia a la OTAN por nuevo plan de contención militar

Moscú, 23 oct (EFE).- El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, lanzó hoy una dura advertencia a la OTAN y a Alemania, en particular, por los planes de contener a Rusia con el despliegue de armamento y tropas cerca de sus fronteras.

"En el marco de los llamamientos a la contención militar de Rusia, la OTAN sigue acercando sus fuerzas hacia nuestras fronteras. La ministra de Defensa alemana (Annegret Kramp-Karrenbauer) debería saber bien cómo algo similar acabó para Alemania y Europa", dijo Shoigú, según un comunicado oficial.

Shoigú, que se refería a la agresión hitleriana de junio de 1941 y la toma de Berlín por el Ejército soviético en 1945, respondió así a las afirmaciones de Kramp-Karrenbauer sobre la necesidad de recurrir incluso al potencial nuclear para contener a Rusia.

"La seguridad en Europa sólo puede ser común sin minar los intereses de Rusia", insistió Shoigú.

En cambio, añadió, "la OTAN es la que precisamente no está hoy dispuesta a un diálogo en un plano de igualdad. Más aún, la implementación del plan de contención aliada de Afganistán terminó en una catástrofe con la que ahora tiene que lidiar todo el mundo".

Kramp-Karrenbauer denunció esta semana que a unos pocos cientos de kilómetros de la frontera alemana, Rusia ha emplazado misiles de crucero y otros cohetes de nueva generación que pueden alcanzar en corto tiempo el territorio de Alemania.

"Esto se hizo en secreto y en violación de los tratados de control de armamento. La amenaza nuclear potencial que emana de Rusia se ha incrementado drásticamente", dijo.

También acusó a Moscú de cometer violaciones del espacio aéreo de las tres repúblicas bálticas y de aumentar sus agresivas incursiones en el mar Negro.

Por todo ello, la ministra alemana destacó que las armas nucleares son fundamentales a la hora de contener las amenazas y demostrar el compromiso del bloque con la seguridad colectiva.

Al respecto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el jueves un nuevo plan de defensa que incluye inversiones en armamento moderno y la mejora del sistema de disuasión nuclear, pero subrayó que el bloque "no tiene ninguna intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa".

El mismo día el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó los temores de la OTAN sobre una posible alianza militar con China.

"Lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no nos hemos hecho amigos de China contra nadie, sino en interés de ambos. A diferencia de la OTAN, no estamos creando un bloque militar cerrado. No existe ningún bloque Rusia-China y no tenemos ahora planes de crearlo", aseveró.

A su vez, recordó que Bruselas engañó a Moscú cuando después de la reunificación alemana los aliados prometieron que la infraestructura de la OTAN "en ningún caso" se aproximaría a las fronteras rusas.

"Nos mintieron", apuntó y no descartó que EEUU despliegue misiles de pequeño y medio alcance Tomahawk en los sistemas de defensa antimisiles en Polonia y Rumanía.

Putin destacó que Rusia ha prometido que no emplazará dichos misiles la parte europea del país, pero EEUU nunca ha respondido con la misma moneda.

Rusia anunció el lunes el cierre de su misión ante la OTAN en Bruselas y el de la oficina de enlace militar y de información de la Alianza en Moscú en respuesta a la expulsión de ocho de sus diplomáticos.