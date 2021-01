Sabater (CUP) pide al Govern ir "al más alto nivel europeo" si el TS tumba el tercer grado

Reclama la amnistía para los presos del 1-O e insiste en que las elecciones no deberían ser el 14F

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La candidata de la CUP a las elecciones, Dolors Sabater, ha reclamado este viernes a la Generalitat que adopte "un papel de confrontación y de denuncia al más alto nivel europeo" la posibilidad de que el Tribunal Supremo (TS) tumbe el tercer grado concedido a los presos independentistas impulsores del 1-O.

Así lo ha manifestado durante los encuentros digitales de Europa Press el mismo día en el que los presos del 1-O que cumplen condena en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), y en la de Puig de les Basses (Girona) han salido de la prisión después de que la Generalitat avalara su progresión al tercer grado penitenciario.

Según Sabater, si el Supremo se pronuncia en contra de la aplicación del tercer grado se evidenciará que "no se les trata con justicia, y encima se les discrimina y se les trata como enemigos".

"Es inadmisible. De hecho, ya no tendrían que estar en la cárcel, tendrían que estar en libertad. No tendría que haber presos políticos", ha subrayado la candidata de la CUP, que ha celebrado que los presos independentistas hayan podido salir en tercer grado.

A su juicio, la posible solución del conflicto político no pasa "por seguir persiguiendo y encarcelando, y ha reclamado también la amnistía para todos los presos del 1-O y no el indulto.

Y es que, ha constatado, que el indulto presupone aceptar que se ha cometido un delito: "Y no podemos aceptar que el derecho a la autodeterminación, que es un derecho internacional reconocido de las naciones sin estado y de los pueblos, se criminalice", ha añadido.

SOBRE EL TSJC

También se ha referido a la reunión que mantiene la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desde las 12.00 horas de este viernes para decidir si mantiene o no las elecciones del 14 de febrero.

Para Sabater, los comicios no deberían hacerse en esta fecha, y ha recordado que pidieron al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a Jxcat que fijaran unos criterios objetivos para determinar en qué situaciones se podía votar o no en función de la situación epidemiológica "y no de las encuestas".

"Fuimos los primeros en decir que las elecciones no se podrían hacer el 14F, porque mucha gente no votará. Ha subido el voto por correo, pero la gente deberá escoger entre arriesgarse o votar", ha sostenido.

También ha acusado al ya exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, de no mojarse al respecto y de ser el Estado que tiene "los peores datos de toda Europa" en relación a la pandemia.