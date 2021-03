Sáenz de Buruaga reconoce declaraciones de Movellán "no han sido afortunadas"

Santander, 22 mar (EFE).- La presidenta de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, ha reconocido que "no han sido afortunadas" las declaraciones del diputado nacional del PP por Cantabria Diego Movellán, que ha afirmado que aunque en Podemos se habla "mucho de igualdad", en ese partido "las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta".

Sáenz de Buruaga se ha expresado así, en declaraciones a los periodistas, en relación a las palabras que este lunes le ha dirigido Movellán a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.

"Esas declaraciones de Movellán no me han parecido afortunadas, no las comparto vengan de un diputado del PP o de un diputado de la izquierda como es habitual, porque en estos casos no se puede tener doble vara de medir", ha subrayado Sáenz de Buruaga.

No obstante, Sáenz de Buruaga ha hecho hincapié en que Diego Movellán "sabe que esas declaraciones no son afortunadas y ha rectificado y las ha retirado, que es lo que cabe esperar de una persona que está en política y se equivoca".

"Por tanto, este asunto no da mas de sí", ha opinado la líder del PP de Cantabria.