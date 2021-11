Los salvadoreños reaccionan con etiqueta en Twitter a casos de desaparecidos

San Salvador, 9 nov (EFE).- La etiqueta "#SiDesaparezco" se convirtió este martes en tendencia en El Salvador en la red social Twitter con miles de publicaciones tras las declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre la desaparición de dos hermanos y negar que exista una alza de los casos.

Madre desmiente que desaparecidos tenga vínculos con pandillas salvadoreñas

De acuerdo con los datos de Twitter, la etiqueta se comenzó a utilizar la tarde del lunes y registra más de 5.935 publicaciones hasta este martes.

Los usuarios de la referida red social acompañan con esta etiqueta mensajes que señalan la responsabilidad de las autoridades de localizarlos en caso de que desaparezcan.

"Nunca he usado drogas. Si me siento mal, suelo recurrir a mis amigos para informarles cómo estoy. Ando de noche porque estudio, tengo 2 trabajos y soy cantautora. Nunca me iría sin avisar a alguien. Por favor, búsquenme", escribió la usuaria Alyson Melissa.

El usuario Jose Roberto Ugarte publicó "#SiDesaparezco no me hubiera ido sin avisar".

"Tengo tres hijos a los que les he dedicado mi vida y jamás abandonaría. Tengo un negocio que comienza a caminar y una buena mujer que me acompaña. Tengo mucho por hacer aun y un futuro que asegurarle a mis hijos. Búsquenme", agregó.

La defensora de derechos humanos Karla Castillo publicó en la referida plataforma que "no creo que tengamos que justificarnos por adelantado, ni decir si practicamos una conducta o no".

"El Estado tiene el DEBER de garantizar la protección de los derechos, y la seguridad de todos y todas. Ninguna conducta justifica que te desaparezcan", añadió.

El ministro Villatoro dio una conferencia de prensa el lunes para presentar a dos detenidos por la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero.

"Hay una relación directa jóvenes, droga, pandillas. Tenemos acreditado dentro de la investigación esa relación", dijo el funcionario sin profundizar.

Agregó que "hay una relación entre las víctimas y los victimarios y esa relación es por el consumo o la venta de drogas".

"Como padres tenemos que saber responsablemente con quién andan nuestros hijos y si estos consumen o no algún tipo de sustancia de droga", dijo Villatoro y calificó las publicaciones de los medios sobre las desapariciones de ser una "campaña".

La madre de los jóvenes, Ivette Toledo, salió al paso de las declaraciones del ministro y desmintió que sus hijos tengan vínculos con pandillas y con drogas.

"Por le simple hecho de ser jóvenes ahora son culpables que los hayan desaparecido (...) quiero aclarar que (mis hijos) no tenían vínculos con pandillas ni con ninguna estructura del crimen organizado y no realizaban prácticas ilegales de ningún tipo", dijo la mujer en una conferencia de prensa.

Según Villatoro, que comparó cifras de 2017 y 2021, en el país no existe una alza en la cifra de personas desaparecidas.

Dijo que en el 2017 hubo 1.493 casos de desaparecidos y que "entre 2017 y 2021 tenemos una reducción de más del 60 %".

"La cifras demuestran que no existe un aumento en el tema desaparecidos, sino que se trata de una campaña en contra de las autoridades de seguridad por, obviamente, sectores con intereses políticos", añadió, sin brindar la cifra de denuncias de desapariciones de 2021.

Alvin Serrano, representante de la Fiscalía de El Salvador, dijo durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que entre el 1 de enero y el 13 de octubre pasado se han recibido 1.116 denuncias sobre la desaparición de 1.192 personas.

La cifra de denuncias de desapariciones entre enero y abril de 2021 se dispararon aproximadamente un 112 %, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía brindadas a Efe en mayo pasado.